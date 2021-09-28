Можливий, але не зараз: у Білорусі знов замислюються над скасуванням смертної кари

У Білорусі питання скасування смертної кари в країні хочуть винести на суспільне обговорення. Щоправда, відповідний референдум не збираються проводити найближчим часом.

Про це заявив глава Конституційного суду Білорусі Петро Миклашевич після обговорення пропозицій щодо змін до конституції Білорусі.

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За його словами, наразі обговорювати питання скасування смертної кари чи зміни порядку її застосування недоцільно.

Оскільки це питання дуже чутливе. Воно розглядалося вже на референдумі в 1996 році. І для проведення спеціального референдуму потрібна відповідна робота,

– пояснив глава КС Білорусі.

Під словами "відповідна робота" мається на увазі:

соціологічні дослідження,

роз'яснювальну роботу,

перевірку готовності суспільства до ухвалення відповідального рішення.

Смертна кара у Білорусі

Наразі Білорусь єдина країни Європи, де досі застосовується смертна кара. Однак з 2000 року кількість смертних вироків поступово зменшується.

Цікаво, що у 1995 році Олександр Лукашенко провів свій знаменитий референдум. Аби приховати, що основна мета референдуму – узурпація влади, серед запитань було питання про приватну власність на землю і, власне, смертну кару. За результатами референдуму, понад 80% опитаних начебто висловилися проти скасування смертної кари.