Зеленський пояснив, чому не можна просто вийти з Донбасу і навіщо потрібен референдум

Президент України поспілкувався з американськими журналістами щодо останніх подій у процесі мирних перемовин. Найболючішою була тема територій.

Дуже складною назвав її Володимир Зеленський в інтерв'ю для Fox News. 24 Канал пише, про що саме там мовилося.

Чому Україна не може віддати Росії Донбас?

Володимир Зеленський свою останню зустріч із Дональдом Трампом оцінив як продуктивну, але зауважив, що в Мар-а-Лаго можуть бути "в іншому настрої". Серед причин цього головно, вочевидь, те, що питання територій у мирному процесі досі не погоджене.

Відтак триває пошук компромісу, одним із варіантів якого може бути щось на кшталт створення вільної економічної зони на Донбасі. Це також непросте питання, але зрозуміло одне – просто вийти з Донбасу не є варіантом.

Ми не можемо просто вийти (з Донбасу, – 24 Канал), це поза нашим законом, і там живуть люди, 300 тисяч людей, 100 тисяч поранених там, десятки загинули там. Тобто це не тільки про закон, а й про нашу армію там,

– сказав Зеленський.

На думку президента України, зрештою український народ має проголосувати на референдумі – за весь план на 20 пунктів. Але йти на референдум, знаючи, що він провалиться, ніхто не буде, саме тому триває пошук шляху до справжнього миру, який буде прийнятним для українського народу.

Ми мусимо це зробити. У нас немає іншого виходу. Інший вихід – це продовження війни,

– підсумував Зеленський.

Що буде далі у переговорному процесі?