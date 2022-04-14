Можливо, десь там хтось якісь гелікоптери взяв у військторгу, – Данілов про удари по Бєлгороду

У російському Бєлгороді лунали вибухи, а наразі у Курській області копають шанці. Однак наразі невідомо про причини цих дій.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зазначив, що не знає, чиїх рук це справа. Він сказав, що з часом буде все відомо.

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"На Росії є одна людина, яка каже, що в військторгу щось там є (мовиться про Володимира Путіна – 24 канал). Ну, десь там хтось якісь гелікоптери взяв у військторгу. Покружляли там над нафтобазою. До цього покружляли ще десь. Я не знаю, що це було", – сказав Данілов.

Не можна всього коментувати

За словами секретаря РНБО, це можуть бути дії свідомих людей. Він наразі не може розширено всього коментувати.

Може на території Бєлгородської області вони взяли в військторгу два Мі-24 і вирішили на них покататися. Я не знаю,

– заявив Данілов.

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