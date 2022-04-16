"Можливості знайдемо": кожен українець отримає компенсацію за зруйноване майно під час війни

Окупанти завдали матеріальних збитків українцям на суму приблизно 1 трильйон доларів. Для того, аби компенсувати втрачене майно, Україна використає, зокрема, заморожені російські активи.

Наразі мовиться про 100 мільярдів доларів. Однак, як повідомив в ефірі 24 каналу економіст Олег Устенко, є номенклатури, які ще не були публічно зафіксовані – ще сотні мільярдів доларів.

До теми Окупанти знищили українську власність на приблизно 1 трильйон доларів, – економіст

"Це буде достатня компенсація для кожного українця, який втратив хоч якесь майно під час війни", – зазначив економіст.

Ми знайдемо можливості, аби можна було компенсувати кожному українцю. У цьому напрямку є значні зрушення,

– додав Устенко.

Крім того, за його словами, більше ніж 300 мільярдів доларів Центрального банку Росії, які зараз є замороженими, належатимуть Україні. Вони підуть на відбудову нашої держави.

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