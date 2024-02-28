Американський генерал у відставці Бен Годжес заявив, що Росія проводжує виснажувати свою економіку заради незначних успіхів на фронті. За його словами, через це становище країни крихке.

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Росія не здатна на великий прорив

Генерал підкреслив, що Росія святкує захоплення Авдіївки так ніби це суттєвий прорив, однак насправді це не так. На його думку, серйозні просування з боку Росії неможливі. Водночас він не виключає, що, можливо, за кілька місяців агресорка зможе наступати на одному із напрямків, однак не зараз.

Я кажу про так званий оперативний маневр. У них є лише здатність продовжувати тотальне виснаження власних сил задля обмежених результатів. І я передбачаю, що вони й надалі намагатимуться це робити,

– вважає Годжес.

Він зазначив, що шукав докази наявності у росіян великих бронетанкових з'єднань, які можна було б підтягнути на фронт зараз, однак не знайшов їх. Він відзначив, що за часів коли він був лейтенантом у Західній Німеччині, вони весь час хвилювались, адже чули про великі оперативні маневрені групи Червоної армії, які зможуть прорватися і пройти 50-100 кілометрів, щоб завдати удару по цілях в тилу.

Нині я не бачу жодних доказів цього. От банально не бачу. Хіба що раптом є багато техніки, яку вони приховали і яка перебуває в хорошому стані? Але це малоймовірно. Адже, щоб використовувати цю техніку, потрібно постійно десь тренуватися на ній,

– наголосив Годжес.

Він закликав не вірити у цифри, які мали б характеризувати потужність російської армії.

Втрати росіян на 28 лютого

Протягом минулої доби було ліквідовано 1060 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 412 610 особового складу. Окрім того, окупанти також втратили тисячі одиниць різної техніки.

Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила: