Американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Россия продолжает ослаблять свою экономику ради незначительных успехов на фронте. По его словам, из-за этого положение страны хрупкое.

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Россия не способна на большой прорыв

Генерал подчеркнул, что Россия празднует захват Авдеевки так, будто это существенный прорыв, однако на самом деле это не так. По его мнению, серьезные продвижения со стороны России невозможны. В то же время он не исключает, что, возможно, через несколько месяцев агрессор сможет наступать на одном из направлений, однако не сейчас.

Я говорю о так называемом оперативном маневре. У них есть только способность продолжать тотальное истощение собственных сил для ограниченных результатов. И я предполагаю, что они и в дальнейшем будут пытаться это делать,

– считает Ходжес.

Он отметил, что искал доказательства наличия у россиян крупных бронетанковых соединений, которые можно было бы подтянуть на фронт сейчас, однако не нашел их. Он отметил, что во времена, когда он был лейтенантом в Западной Германии, они все время волновались, ведь слышали о больших оперативных маневренных группах Красной армии, которые смогут прорваться и пройти 50 – 100 километров, чтобы нанести удар по целям в тылу.

Сейчас я не вижу никаких доказательств этого. Вот банально не вижу. Разве что вдруг есть много техники, которую они скрыли и которая находится в хорошем состоянии? Но это маловероятно. Ведь, чтобы использовать эту технику, нужно постоянно где-то тренироваться на ней,

– подчеркнул Ходжес.

Он призвал не верить в цифры, которые должны характеризовать мощность российской армии.

Потери россиян на 28 февраля

За прошедшие сутки было ликвидировано 1 060 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла 412 610 личного состава. Кроме того, оккупанты также потеряли тысячи единиц различной техники.

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла: