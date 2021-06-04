Можна очікувати затишшя на Близькому Сході, – Печій про наслідки зміни влади в Ізраїлі

Захід може підтримати союз Нафталі Беннет та Яіра Лапіда в Ізраїлі. Водночас ситуація на Близькому Сході, ймовірно, також зазнає значних змін.

Після зміни влади в країні, команда американського президента зможе перепочити і не відвертатися на ізраїльське питання. Про це у своєму відеоблозі "Теории заговора" розповів журналіст та ведучий Олексій Печій.

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Журналіст пояснив, що для США є важливою іранська ядерна угода, щодо якої Нетаньяху чітко давав зрозуміти – він проти і готовий розірвати відносини з США, заради зриву цих домовленостей між Вашингтоном і Тегераном.

Новий уряд може утриматися від провокацій

Ймовірний новий прем'єр Нафталі Беннет наврядчи піде тим же шляхом, що і Нетаньяху, як мінімум перші кілька місяців, зазначив Олексій Печій. За його словами, Беннет спробує утриматися від провокаційних дій щодо палестинців, адже його праві погляди можуть розсердити його центристських і лівих партнерів.

Це точно нікому не потрібно, тому можна чекати затишшя на Близькому Сході,

– зазначив Олексій Печій.

Водночас він пояснив, що саме "ліві" в Ізраїлі звинувачували Нетаньяху у тому, що він допустив посилення палестинського ХАМАСу, мовляв, після агресивних атак на угруповання, арабський світ, зокрема Катар, почав виділяти гроші руху.

"Більш м'яка позиція нового уряду може схилити Катар не давати гроші ХАМАСу безпосередньо, а направляти їх населенню Палестини. Благо, дієві програми для цього є", – зауважив журналіст.

Політична ситуація в Ізраїлі: коротко

В Ізраїлі без партії чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху сформували нову коаліцію. Відповідний союз утворили очільник партії "Еш Атід" Яір Лапід та лідер ізраїльської партії "Яміна" Нафталі Беннет.

Відповідна угода може покласти край терміну правління Нетаньяху, який обіймав посаду прем'єра 12 років.

Проте склад коаліційного уряду повинен пройти голосування в Кнесеті. Якщо його не ухвалять – це означатиме вже п'яті за 2 роки парламентські вибори в Ізраїлі.

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