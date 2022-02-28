Можна дивитися вічно: Міноборони показало нове відео бездоганної роботи Bayraktar

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр опублікувала відео, на якому Bayraktar TB2 українських військових знищує російські "Буки". І так, на це можна дивитися вічно!

На опублікованих кадрах видно, як безпілотник завдає нищівного удару по окупаційних зенітно-ракетних комплексах "Бук". Раніше ми вже спостерігали, як Bayraktar накриває колони російської техніки, стираючи їх з лиця землі.

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Можна дивитися вічно, як наші оператори ювелірно керують дроном, потрапляючи просто у ворожу ціль.

Бездоганна робота Bayraktar по рашистських "Буках": дивіться відео

На що здатний Bayraktar

Bayraktar TB2 – середньовисотні тактичні БПЛА турецького виробництва. Цей безпілотник призначений для розвідки, спостереження й самостійного ураження наземних чи надводних цілей з використанням високоточних керованих боєприпасів, пояснює defence-ua.

Дрон може перебувати в повітрі понад 24 години. Дальність дії системи управління й телеметрії, тобто відстань від безпілотника до станції управління, для версій ТВ2 становить 150 і 300 кілометрів.

Турецькі безпілотники з'явилися на озброєнні України лише у 2019 році, а застосовувати їх наші ЗСУ почали в 2021-му.

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