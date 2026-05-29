Хто може оскаржити рішення про мобілізацію: юристка пояснила важливий нюанс

У разі мобілізації громадяни мають право звертатися до суду щодо оскарження практично будь-яких рішень або дій, якщо вважають, що їхні права були порушені. Водночас ефективність таких позовів залежить від конкретної ситуації та обставин.

Про це розповіла адвокатка Оксана Воробей у коментарі виданню "РБК-Україна".

Які рішення можна оскаржувати через суд?

Оскарження повістки на практиці часто є недоцільним, оскільки вона переважно виконує лише функцію повідомлення особи про необхідність прийти до ТЦК.

Натомість значно частіше предметом оскарження стають постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, зокрема за порушення правил військового обліку.

У таких справах вже можна аналізувати, чи відповідала повістка вимогам Порядку №560, чи була вона належним чином оформлена та вручена, а також чи була направлена засобами поштового зв’язку відповідно до встановленої процедури,

– пояснила Оксана Воробей.

Щодо висновків військово-лікарських комісій, у випадку незгоди саме з установленим діагнозом варто спочатку звертатися зі скаргою до вищої комісії.

За словами юристки, до такої скарги слід обов'язково додавати всі наявні медичні документи, висновки лікарів та результати обстежень, які можуть впливати на оцінку стану здоров'я. Якщо ж це не дає результату, особа має право оскаржити рішення ВЛК в судовому порядку.

У подібних справах суди зазвичай не скасовують сам медичний діагноз, а ухвалюють рішення про необхідність повторного проходження обстеження.

Саме такий спосіб захисту у багатьох випадках є найбільш дієвим. Це пов’язано з тим, що під час мобілізації ВЛК нерідко проводяться поспіхом і формально, без належного дослідження медичних документів або проведення необхідних обстежень,

– підсумувала адвокатка.

