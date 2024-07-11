Чому не вийде підключити роутер до будь-якого павербанку і що саме вам потрібно

В умовах частих відключень електроенергії в Україні, актуальним стає питання забезпечення безперебійного доступу до Інтернету. Одним із можливих рішень є використання роутера разом з павербанком, однак не кожен павербанк підійде для роутера. Існує низка характеристик на які вам потрібно звернути увагу перед покупкою цієї техніки.

Чи можна підключити роутер до будь-якого павербанку?

Теоретично, підключити роутер до павербанку можливо. Більшість сучасних роутерів мають адаптери живлення, які видають напругу 5V або 12V. Багато повербанків мають USB-порти з такою ж напругою. Однак, 24 Канал попереджає, про низку нюансів, які слід врахувати, щоб все працювало як належне.

Це буде корисно Готуємося до блекаутів: як розрахувати споживання пристроїв у будинку для зарядної станції

На практиці в більшості випадків від звичайного павербанку роутер просто не запрацює. Щоб цього не трапилося, потрібно перевірити наведені нижче характеристики.

Потужність роутера: Різні роутери мають різну потужність споживання. Вам знадобиться павербанк з достатньою потужністю, щоб забезпечити роботу вашого роутера. Зазвичай це 5 В, 9 В, або 12 В.

Різні роутери мають різну потужність споживання. Вам знадобиться павербанк з достатньою потужністю, щоб забезпечити роботу вашого роутера. Зазвичай це 5 В, 9 В, або 12 В. Ємність павербанка: Чим більша ємність павербанка, тим довше він зможе живити ваш роутер. Рекомендуємо обирати павербанк з ємністю не менше 10 000 мАг для одного роутера і більше, якщо вам потрібно заживити ще й абонентський термінал GPON.

Чим більша ємність павербанка, тим довше він зможе живити ваш роутер. Рекомендуємо обирати павербанк з ємністю не менше 10 000 мАг для одного роутера і більше, якщо вам потрібно заживити ще й абонентський термінал GPON. Тип кабелю: Вам також знадобиться спеціальний DC – USB-кабель з відповідними роз'ємами для підключення роутера до павербанку. Потрібно пересвідчитися, що ваш роутер має відповідний роз'єм, а кабель, який ви замовляєте, вам підходить.

Як підключити роутер до павербанку

Переконайтеся, що ваш павербанк має достатню потужність і ємність для живлення вашого роутера. Виберіть USB-кабель з відповідними роз'ємами. Підключіть один кінець кабелю до порту живлення роутера, а другий кінець – до USB-порту павербанка. Увімкніть роутер і павербанк.

На це потрібно звернути увагу:

Не використовуйте пошкоджені або неякісні кабелі.

Не перевантажуйте павербанк.

Не залишайте роутер підключеним до павербанку на тривалий час, якщо він не використовується.

Після ввімкнення електрики не забудьте підключити роутер назад в розетку, а павербанк зарядити, якщо це потрібно.

Перед покупкою павербанка для роутера, переконайтеся що ваш інтернет енергонезалежний. Навіть, якщо у вас звичайне Ethernet-з'єднання, обладнання провайдера може бути забезпечене батареями, а інтернет в квартирі працюватиме, але для цього дізнайтеся у провайдера чи це так, або проведіть в квартиру оптичний GPON інтернет.

До теми Як вибрати повербанк для роутера: поради та підказки

Підключити роутер до павербанка цілком можливо, але перед цим слід врахувати низку факторів, таких як потужність роутера, ємність павербанка, та наявність спеціального кабелю. Така комбінація дозволить вам отримати автономний інтернет у вашій оселі, якому не страшні відключення електрики.