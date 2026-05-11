Як заповідь "Не убий" поєднується з війною: пояснення головного капелана ГУР

Лунає багато питань щодо того, як взагалі християнство може ставитися до війни. Усім відомо про заповідь "Не убий", яка є досить зрозумілою. Але не все так просто.

Підполковник і головний капелан ГУР Міноборони Костянтин Холодов розповів 24 Каналу, що тут немає жодних колізій. Така заповідь також поєднується з тим, що відбувається на війні.

В чому нюанс із заповіддю "Не убий"?

Біблія вчить людей захищати слабшого та жертвувати собою заради інших. Росія безпідставно розпочала повномасштабну війну проти України. Наш народ немає іншого способу, аби зупинити ворога. На жаль, не вдається його просто вмовити, аби він перестав йти війною. А зупиняти противника якось потрібно. Тому єдиний доступний спосіб – це супротив.

"І хто з мечем прийде, той від меча і загине", – це теж слова Спасителя в Гетсиманському саду, коли його учень витягнув меч і відсік вухо сотнику. Наш ворог підняв на нас меч – він від меча і загине,

– розповів капелан.

Українці борються не за чужі землі чи багатства. Народ стоїть за свої святині та землю. Українці захищають себе та кожного з нас. І нічого антицерковного тут немає.

Ми боремося за свій народ та дітей, яких треба захистити. Є люди, які не можуть самі себе захистити. Ми бачили, як в деокупованій Бучі та Гостомелі вороги понівечили людей. Також в Ізюмі, де знаходили дітей в братських могилах. Ми не можемо таке допустити на всій території. Треба вставати та виборювати свободу для наших людей,

– наголосив Капелан.

Чим займаються капелани у війську?

Ще в радянській армії були посади "замполітів", які займалися ідеологічною роботою, вихованням особового складу, перевіряли морально-психологічний стан військових тощо. Капелани не стали їх заміною. Це зовсім інше. Важливо розуміти, що завдання капелана – не зберегти віру в перемогу або ж віру у Бога. Найважливіша ціль тут – зберегти в людині людину.

Капелан знаходить в підрозділі людину, яка поступово втрачає людяність через війну. Найважливіше – повернути цю людину. Військовий має отримати ту допомогу, щоб не загубитися у вирі кривавих подій, які стаються навколо.

Людину потрібно зберегти. Адже війна колись закінчиться. І тоді військовому може бути складно повернутися до мирного життя. Тому не дарма гасло Служби військового капеланства ГУР МО України – "На сторожі людяності".

Чи може християнський капелан допомогти людині іншої релігії?

Військовий капелан Євгеній Копайгородський в інтерв'ю 24 Каналу відповів на деякі специфічні нюанси щодо цієї роботи. Він нагадав, що Україна – поліконфесійна держава. Відповідно в тому ж війську будуть люди різних релігій.

Якщо в підрозділі є, до прикладу, мусульманин, тоді капелан в разі потреби телефонує мусульманському капелану та організовує зустріч. Капелани різних релігій співпрацюють та допомагають один одному. Тому це не має бути проблемою. Однак в разі потреби, звісно ж, немає жодної проблеми в тому, щоб християнський капелан допоміг мусульманину.