Можуть бути проблеми з урядами, але не з людьми, – Подоляк про європідтримку України

В України можуть виникнути проблеми з урядами окремих європейських країн у питанні постачання зброї. Однак дуже відчутною є потужна підтримка простих людей по всій Європі.

Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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За його словами, те, як громадяни країн Європи допомагають Україні, ще раз доводить – усі ми є великою європейською родиною, за безпеку якої зараз б'ються українські військові.

У нас можуть бути проблеми з урядами окремих країн у питанні постачання зброї, але ми відчуваємо потужну підтримку простих людей по всій Європі,

– наголосив Подоляк.

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