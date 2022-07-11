Гра для залякування європейців, – Соколов про можливе повне відключення газу росії в Франції
Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що росія може повністю відключити газ, тому країна має готуватися до цього. Експерти ж кажуть, що так країна-терорист хоче залякати європейців.
Про це 24 каналу повідомив журналіст з Франції Максим Соколов. Він заявив, що насправді російський газ до Франції вже не надходить.
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За його словами, по відгалуженню від гілки ПП-1 вже на сьогодні Франція не отримує російського газу.
Не знаю, чи це правдива інформація, але говорять, що це через ремонт на гілці "Північного потоку-1" або це просто така гра росіян, щоб залякати європейців вже влітку,
– заявив Соколов.
Він каже, що є інформація про те, що Канада надасть турбіну Німеччині, а та своєю чергою – турбіну росії, щоб вона полагодила гілку "Північного потоку-1". Але, на думку журналіста, цей газ більш важливий для Німеччини, ніж для Франції.
"Насправді Франція отримує лише 17% від загального обсягу російського газу. А більшість газу країна отримує від Норвегії, Алжиру, Катару", – зауважив Соколов.
За його словами, Франція в цьому плані диверсифікована країна й ажіотажу з приводу відключення російського газу немає. "Можливо, тому що зараз літо. Восени побачимо, чим це обернеться для Франції", – відповів він.
Журналіст додав, що з 1 січня 2023 року уряд не буде заморожувати тарифи на електроенергію та газ. Тому ціни зростуть.
Проте це допомогло раніше, коли по всьому світу підросли ціни на газ – у Франції вони тоді не зросли через субвенції. "Це коштувало бюджету 12 мільйонів євро, і багато хто вважає, що це і допомогло Макрону перемогли вибори", – сказав Соколов.
Позиція Франції щодо енергоносіїв: коротко
- Ще у квітні Еммануель Макрон заявив, що Франція не потребує російського газу. Президент заявив, що підтримує ембарго на російські енергоносії.
- Країна також закликала європейських партнерів припинити імпорт російської нафти.
- Згодом Макрон заявив, що Франція має намір стати першою великою державою, яка відмовиться від використання нафти, газу та вугілля.
- Раніше стало відомо, що Франція більше не отримуватиме російський газ через німецький трубопровід. Це трапилося через "фізичне припинення потоку між Францією та Німеччиною".
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