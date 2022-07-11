Гра для залякування європейців, – Соколов про можливе повне відключення газу росії в Франції

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що росія може повністю відключити газ, тому країна має готуватися до цього. Експерти ж кажуть, що так країна-терорист хоче залякати європейців.

Про це 24 каналу повідомив журналіст з Франції Максим Соколов. Він заявив, що насправді російський газ до Франції вже не надходить.

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За його словами, по відгалуженню від гілки ПП-1 вже на сьогодні Франція не отримує російського газу.

Не знаю, чи це правдива інформація, але говорять, що це через ремонт на гілці "Північного потоку-1" або це просто така гра росіян, щоб залякати європейців вже влітку,

– заявив Соколов.

Він каже, що є інформація про те, що Канада надасть турбіну Німеччині, а та своєю чергою – турбіну росії, щоб вона полагодила гілку "Північного потоку-1". Але, на думку журналіста, цей газ більш важливий для Німеччини, ніж для Франції.

"Насправді Франція отримує лише 17% від загального обсягу російського газу. А більшість газу країна отримує від Норвегії, Алжиру, Катару", – зауважив Соколов.

За його словами, Франція в цьому плані диверсифікована країна й ажіотажу з приводу відключення російського газу немає. "Можливо, тому що зараз літо. Восени побачимо, чим це обернеться для Франції", – відповів він.

Журналіст додав, що з 1 січня 2023 року уряд не буде заморожувати тарифи на електроенергію та газ. Тому ціни зростуть.

Проте це допомогло раніше, коли по всьому світу підросли ціни на газ – у Франції вони тоді не зросли через субвенції. "Це коштувало бюджету 12 мільйонів євро, і багато хто вважає, що це і допомогло Макрону перемогли вибори", – сказав Соколов.

Позиція Франції щодо енергоносіїв: коротко

Ще у квітні Еммануель Макрон заявив, що Франція не потребує російського газу. Президент заявив, що підтримує ембарго на російські енергоносії.

Країна також закликала європейських партнерів припинити імпорт російської нафти.

Згодом Макрон заявив, що Франція має намір стати першою великою державою, яка відмовиться від використання нафти, газу та вугілля.

Раніше стало відомо, що Франція більше не отримуватиме російський газ через німецький трубопровід. Це трапилося через "фізичне припинення потоку між Францією та Німеччиною".

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