Як відбувається мобілізація чоловіків 50+ у лютому: куди їх відправляють
- Чоловіки 50+ можуть бути мобілізовані на загальних підставах, якщо їх визнають придатними до служби за станом здоров'я та наявністю необхідної військово-облікової спеціальності.
- Зазвичай, чоловіків цієї вікової категорії спрямовують до підрозділів тилового забезпечення, вони виконують обов’язки водіїв, логістів та інших спеціалістів.
Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 4 травня 2026 року. У цей період призову на службу підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років.
Про те, куди можуть мобілізувати після 50 років і кого в цьому віці не призивають – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Ким можуть служити чоловіки 50+?
Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", громадяни 50+ років можуть бути мобілізовані на загальних підставах – сам по собі вік не є визначальним фактором.
Рішення про можливість проходження служби залежить від кількох обставин:
- стану здоров’я військовозобов’язаного;
- наявності необхідної військово-облікової спеціальності;
- а також права на відстрочку або бронювання.
Якщо за результатами військово-лікарської комісії (ВЛК) людину визнають придатною до служби й вона не має законних підстав для відстрочки чи бронювання, її можуть мобілізувати й у 55 років, і в старшому віці – в межах визначеного законом вікового діапазону.
Важливо! Водночас мобілізація чоловіків старших 50 років має певні практичні особливості. Найчастіше їх спрямовують до підрозділів тилового забезпечення, хоча це не є чітким правилом і залежить від конкретних потреб війська.
На практиці військовозобов’язані цієї вікової категорії зазвичай виконують обов’язки водіїв, логістів та інших спеціалістів тилу.
Що змінилося в процесі мобілізації?
У 2026 році в Україні критично важливі підприємства можуть бронювати всіх необхідних військовозобов'язаних працівників.
Для бронювання діє зарплатна умова не нижча за 21 617,50 гривні, а підприємства оборонно-промислового комплексу можуть бронювати працівників на 45 днів за наявності порушень військового обліку.
Міністр економіки Олексій Соболев повідомив, що кількість заброньованих українських працівників зросла з мільйона до 1 мільйона 300 тисяч за рік.