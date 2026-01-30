Як відбувається мобілізація чоловіків 50+ у лютому: куди їх відправляють

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 4 травня 2026 року. У цей період призову на службу підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років.

Про те, куди можуть мобілізувати після 50 років і кого в цьому віці не призивають – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Бронювання під загрозою: коли відстрочку можуть скасувати

Ким можуть служити чоловіки 50+?

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", громадяни 50+ років можуть бути мобілізовані на загальних підставах – сам по собі вік не є визначальним фактором.

Рішення про можливість проходження служби залежить від кількох обставин:

стану здоров’я військовозобов’язаного;

наявності необхідної військово-облікової спеціальності;

а також права на відстрочку або бронювання.

Якщо за результатами військово-лікарської комісії (ВЛК) людину визнають придатною до служби й вона не має законних підстав для відстрочки чи бронювання, її можуть мобілізувати й у 55 років, і в старшому віці – в межах визначеного законом вікового діапазону.

Важливо! Водночас мобілізація чоловіків старших 50 років має певні практичні особливості. Найчастіше їх спрямовують до підрозділів тилового забезпечення, хоча це не є чітким правилом і залежить від конкретних потреб війська.

На практиці військовозобов’язані цієї вікової категорії зазвичай виконують обов’язки водіїв, логістів та інших спеціалістів тилу.

Що змінилося в процесі мобілізації?