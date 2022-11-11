Після пекла Бахмута: Жданов спрогнозував, чи можуть росіяни зайти в Слов'янськ

ЗСУ вже кілька місяців стримують росіян з кривавими боями на підступах до Бахмута. Якщо він не встоїть, це відкриє для росіян шлях на два найбільші міста вільного Донбасу – Слов'янськ і Краматорськ.

Є всі причини сподіватися, що українські воїни зможуть втримати ворожу навалу поблизу Бахмута. Таку думку у своєму стрімі висловив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал.

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Чи можуть росіяни зайти в Слов'янськ

Фахівець заявив, що нині для Слов'янська можуть зрости ризики окупації. Адже найбільш укомплектовані російські підрозділи, найімовірніше, будуть перекинуті на Донецький напрямок.

Потрібно нарощувати зусилля на тому напрямку, яке є головним для російського командування. Головне – це донецький напрямок. Чому сам Слов'янськ? Згадайте, де відбувається водонабір і звідки забезпечується водою Донецьк і далі вся область,

– пояснив Олег Жданов.

Він переконаний, що росіяни докладають так багато зусиль на напрямках Бахмута й Соледара саме через те, що вони не зможуть пережити зиму без води.

"Тому для вашого міста, я вважаю, найближчим часом ризики зростуть. Для нас буде дуже непросте завдання відстояти ту лінію оборони, яку ми займаємо сьогодні", – відзначає військовий експерт.

Він також висловив сподівання, що в Генеральному штабі ЗСУ вже є план, як цього досягти, та закликав допомагати Збройним Силам України.

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