Після пекла Бахмута: Жданов спрогнозував, чи можуть росіяни зайти в Слов'янськ
ЗСУ вже кілька місяців стримують росіян з кривавими боями на підступах до Бахмута. Якщо він не встоїть, це відкриє для росіян шлях на два найбільші міста вільного Донбасу – Слов'янськ і Краматорськ.
Є всі причини сподіватися, що українські воїни зможуть втримати ворожу навалу поблизу Бахмута. Таку думку у своєму стрімі висловив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал.
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Чи можуть росіяни зайти в Слов'янськ
Фахівець заявив, що нині для Слов'янська можуть зрости ризики окупації. Адже найбільш укомплектовані російські підрозділи, найімовірніше, будуть перекинуті на Донецький напрямок.
Потрібно нарощувати зусилля на тому напрямку, яке є головним для російського командування. Головне – це донецький напрямок. Чому сам Слов'янськ? Згадайте, де відбувається водонабір і звідки забезпечується водою Донецьк і далі вся область,
– пояснив Олег Жданов.
Він переконаний, що росіяни докладають так багато зусиль на напрямках Бахмута й Соледара саме через те, що вони не зможуть пережити зиму без води.
"Тому для вашого міста, я вважаю, найближчим часом ризики зростуть. Для нас буде дуже непросте завдання відстояти ту лінію оборони, яку ми займаємо сьогодні", – відзначає військовий експерт.
Він також висловив сподівання, що в Генеральному штабі ЗСУ вже є план, як цього досягти, та закликав допомагати Збройним Силам України.
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Слов'янськ
Це друге після Краматорська місто за розміром і чисельністю населення, яке залишилося на вільній частині українського Донбасу. До слова, саме тут у 2014 році й почалась війна на Донбасі, але згодом ЗСУ відкинули бойовиків Гіркіна в Донецьк.
До повномасштабного творгнення Росії чисельність населення Слов'янська становило понад 110 тисяч осіб. Нині більшість з них виїхали через непридатні для життя умови.