Можуть розстріляти, бо місця у в'язниці не вистачить, – Фейгін про зачистки генералів у Росії

Російський опозиціонер у вигнанні Олексій Невзлін заявив, що за провал війни в Україні заарештували 20 їхніх генералів. Марк Фейгін каже, що місця у в’язниці на всіх не вистачить, тому їх можуть розстрілювати.

Про це російський журналіст Марк Фейгін заявив в ефірі 24 каналу.

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За його словами, генералів у Росії можуть взагалі розстріляти.

Бо якщо їх всіх вмістити в тюрму Лефортово, то вона трісне. Там стільки вже народу сидить, вона ж на 180 людей розрахована... Всі справи цих в'язнів під слідством ФСБ,

– наголосив Фейгін.

Журналіст каже, що треба якийсь час, щоб перевірити, чи дійсно такі масштабні зачистки проводять в Росії. "Невзіну могли щось сказати, я це не виключаю", – додав він.

На думку Фейгіна, чистки в Міноборони Росії йдуть, в цьому сумнівів немає. “Ми бачимо це по відстороненню генералів та призначенню нових. Але чи саджають їх, чи кудись відправляють – це треба з’ясовувати”, – підсумував він.

До слова, раніше російський опозиціонер у вигнанні Олексій Невзін назвав причину арешту генералів. Мовляв все через розкрадання коштів, які виділяли на підготовку бліцкригу. За його словами, з 2014 року було вкрадено близько 10 мільярдів доларів.

Окрім того, він повідомив, що колишній радник президента Росії Владислав Сурков наразі перебуває під домашнім арештом, його також підозрюють у розкраданні грошей.

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