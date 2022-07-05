Депутати пропонують скасувати обмеження на пересування військовозобов'язаних

Нардепи внесли у Верховну Раду законопроєкт про скасування всіх обмежень на пересування військовозобов'язаних в Україні. Розглянути його можуть за кілька днів.

Один з ініціаторів законопроєкту – депутат Кирило Нестеренко. Він переконаний, що обмеження на пересування військовозобов'язаних заважатимуть тим, хто допомагає українським військовим.

До теми Обмеження виїзду з області: Зеленський просить не ухвалювати без нього рішень й чекає доповіді

Що передбачає законопроєкт Нестеренко сподівається, що Рада 8 – 9 липня проголосує за законопроєкт № 7522. Якщо ініціативу ухвалять, її норми скасують усі положення Генштабу з цього питання.

Депутат вважає, що чинні норми закону від 1992 року не актуальні, оскільки вони обмежують дії всіх, хто працює на перемогу. За його словами, ця норма дісталась нам у спадок від радянського законодавства.

Кожен волонтер, кожен активіст і той, хто справді від душі допомагає, він буде скований та обмежений. Ми цього не можемо дозволити,

– сказав Нестеренко.

Що відомо про нові обмеження для військовозобов'язаних

У Генштабі ЗСУ 5 липня розповіли про нові правила щодо поїздок між областями для військовозобов'язаних.

Зокрема, щоб виїхати, вони мають отримати дозвіл у ТЦК та СП. Його надає керівник ТЦК.

У Міноборони закликали "не розганяти зраду", оскільки ця норма не нова. Вона прописала у законі про воєнний стан ще з 1992 року.

Щоправда, Володимир Зеленський попросив Генштаб не ухвалювати такі рішення без нього. Президент говоритиме про це питання з міністром оборони, начальником Генштабу, Головнокомандувачем ЗСУ 6 липня, під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Детальніше – Зеленський вимагає роз'яснення від Генштабу щодо військовозобов'язаних: відео