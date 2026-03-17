Чи можуть силоміць утримувати в ТЦК: пояснення адвоката

Під час дії воєнного стану по всій території України діє закон про мобілізацію. Проте навіть при отриманні усіх необхідних документів трапляються випадки затримання працівниками ТЦК.

Через недостатню обізнаність громадян про свої права часто виникають ситуації, що не мають законних підстав. Про це повідомили в "РБК-Україна".

Дивіться також Повістку можуть вручити завтрашнім днем: юрист пояснив, що може змінитися в роботі ТЦК

Чи можуть ТЦК затримувати людей?

Адвокат АБ "Романа Сацика" Ярослав Хлівний зазначив, що працівники ТЦК не можуть затримувати або силоміць утримувати громадян. Процедуру затримання мають право проводити лише працівники поліції.

Працівники ТЦК не були й не є наділеними повноваженнями на здійснення примусових дій. Водночас більшість людей через правовий нігілізм погоджуються та їдуть добровільно,

– зазначив адвокат.

Він додав, що навіть адміністративне порушення або ігнорування повістки не дають право ТЦК забирати або затримувати людину.

Документи, які потрібно брати в ТЦК:

паспорт та ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

довідка про склад сім’ї, свідоцтва про народження дітей або посвідчення багатодітної родини;

документи, що підтверджують догляд за особами з інвалідністю;

медичні довідки, повна історія хвороби та висновок ЛКК.

Що відомо про хід мобілізації в Україні?