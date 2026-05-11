Уряд спростив правила виїзду за кордон для деяких категорій жінок-посадовиць

Уряд спростив перетин кордону для окремих категорій жінок-посадовиць. Чинності набула постанова Кабінету Міністрів України №587.

Про змінені правила виїзду за межі країни повідомили в ДПСУ.

Хто з жінок-посадовиць зможе виїхати за кордон?

Чинності набула постанова Кабінету Міністрів України №587, а в ДПСУ зазначили, що держкордон без додаткових обмежень можуть перетнути працівниці:

органів держвлади;

органів місцевого самоврядування;

держпідприємств;

інших визначених структур.

Нормативні зміни не стосуються жінок, які обіймають ключові керівні посади в органах держвлади, органах місцевого самоврядування та держпідприємствах,

– наголосили в ДПСУ.

Також органи державної влади повинні за 3 дні подати до адміністрації ДПСУ оновлені списки жінок-посадовиць, на яких діють певні обмеження щодо виїзду під час воєнного стану.

У Держприкордонслужбі повідомили, що, якщо відбулися кадрові зміни, оновлені дані треба подати не пізніше наступного дня після рішення.

Нагадаємо, що 6 травня 2026 року Кабмін скасував обмеження на виїзд за кордон для жінок, які працюють у державному секторі, зокрема в органах влади та місцевого самоврядування, під час воєнного стану. Зміни не стосуються найвищих посадовців держави, таких як члени Кабміну, керівництво міністерств та інші ключові посадовці.

Виїзд за кордон дозволено чоловікам з інвалідністю, тим, кого виключили з військового обліку за станом здоров'я, та особам, які здійснюють догляд за тяжкохворими родичами або людьми з інвалідністю.

Право на виїзд мають також батьки-одинаки, багатодітні та прийомні батьки, спортсмени, діячі культури, моряки, водії-далекобійники, перевізники, волонтери, а також військовослужбовці, направлені на лікування.