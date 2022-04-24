Мракобісся на Великдень: московські попи закидають голодних росіян яйцями – промовисті відео

Росіяни у звичній їм манері влаштували великодню битву. Одразу у двох регіонах Росії люди обступили священників та виривали з їхніх рук яйці.

Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, відбулося це у Владивостоці та Калузькій області.

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На одному з оприлюднених відео можна побачити, як десятки людей з усіх боків обступили священника, який роздавав яйця. Звісно ж, дочекатися своєї черги та спокійно отримати дарунок голодні росіяни не могли. Замість цього вони хутко виривали з рук священника великодні яйці.

Гончаренко описав дійство вкрай влучно:

Росія: нам санкції не страшні! Ми не голодуємо! І принижуватись не станемо!

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У Владивостоці росіяни виривали з рук яйця у священника: дивіться відео

А от у Калузькій області священник вирішив тримати дистанцію з прихожанами. Аби ті не затоптали його, він відступив на кілька метрів і кидався шоколадними яйцями у натовп.

"Чому не з лопати? Вам не звикати", – запитав Гончаренко.

Російський священник кидався шоколадними яйцями у натовп: дивіться відео

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