Мракобісся на Великдень: московські попи закидають голодних росіян яйцями – промовисті відео
Джерело:телеграм-канал Олексія Гончаренка
Росіяни у звичній їм манері влаштували великодню битву. Одразу у двох регіонах Росії люди обступили священників та виривали з їхніх рук яйці.
Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, відбулося це у Владивостоці та Калузькій області.
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На одному з оприлюднених відео можна побачити, як десятки людей з усіх боків обступили священника, який роздавав яйця. Звісно ж, дочекатися своєї черги та спокійно отримати дарунок голодні росіяни не могли. Замість цього вони хутко виривали з рук священника великодні яйці.
Гончаренко описав дійство вкрай влучно:
Росія: нам санкції не страшні! Ми не голодуємо! І принижуватись не станемо!
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А от у Калузькій області священник вирішив тримати дистанцію з прихожанами. Аби ті не затоптали його, він відступив на кілька метрів і кидався шоколадними яйцями у натовп.
"Чому не з лопати? Вам не звикати", – запитав Гончаренко.
Російський священник кидався шоколадними яйцями у натовп: дивіться відео
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