Геращенко повідомив, що нелюду лише 16 років. Він, швидше за все, вирішив самоствердитися за допомогою жорстокого побиття дівчаток.

Важливо Бив ногами та зламав ніс: у Харкові хлопець відгамселив дівчину на очах в однолітків – відео 18+

Заступник міністра внутрішніх справ розповів, що нелюд вже просив вибачення перед постраждалою дівчиною, але на цьому історія не завершиться.

16-річна мразь в Харкові вирішила самостверджуватися. Спочатку його зловили однолітки й змусили, стоячи на колінах, вибачатися перед побитими ними дівчатами.А тепер ще доведеться відповісти й перед законом та отримати судимість,

– заявив Геращенко.

Він обурився не лише жорстокістю підлітка, але й байдужістю однолітків дівчини, які спокійно спостерігали за тим, як її б'ють.

Зверніть увагу! Група "друзів" дівчини навіть не спробували заступитися за неї. Єдиний, кому було не байдуже на страждання постраждалої, це – маленька собака, яка лаяла на кривдника.

Геращенко додав, що слідчі поліції, прокурор і суд розслідуватимуть справу. Цікаво, що у коментарі журналістам 24 каналу правоохоронці раніше заявили, що постраждала з батьками не писали заяву на кривдника.

Що відомо про жахливе побиття у Харкові

11 червня в одному з дворів Харкова хлопець по-звірячому побив дівчину на очах в її однолітків. Внаслідок побиття неповнолітня отримала численні травми та зламаний ніс.

на очах в її однолітків. Внаслідок побиття неповнолітня отримала численні травми та зламаний ніс. Згодом мати постраждалої опублікувала відео вибачення нелюда перед своєю жертвою. Стоячи на колінах, він неохоче просить вибачення у постраждалої та інших дівчат.

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