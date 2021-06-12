Геращенко повідомив, що нелюду лише 16 років. Він, швидше за все, вирішив самоствердитися за допомогою жорстокого побиття дівчаток.
Важливо Бив ногами та зламав ніс: у Харкові хлопець відгамселив дівчину на очах в однолітків – відео 18+
Заступник міністра внутрішніх справ розповів, що нелюд вже просив вибачення перед постраждалою дівчиною, але на цьому історія не завершиться.
16-річна мразь в Харкові вирішила самостверджуватися. Спочатку його зловили однолітки й змусили, стоячи на колінах, вибачатися перед побитими ними дівчатами.А тепер ще доведеться відповісти й перед законом та отримати судимість,
– заявив Геращенко.
Він обурився не лише жорстокістю підлітка, але й байдужістю однолітків дівчини, які спокійно спостерігали за тим, як її б'ють.
Геращенко додав, що слідчі поліції, прокурор і суд розслідуватимуть справу. Цікаво, що у коментарі журналістам 24 каналу правоохоронці раніше заявили, що постраждала з батьками не писали заяву на кривдника.
Що відомо про жахливе побиття у Харкові
- 11 червня в одному з дворів Харкова хлопець по-звірячому побив дівчину на очах в її однолітків. Внаслідок побиття неповнолітня отримала численні травми та зламаний ніс.
- Згодом мати постраждалої опублікувала відео вибачення нелюда перед своєю жертвою. Стоячи на колінах, він неохоче просить вибачення у постраждалої та інших дівчат.
Хлопець ногами відгамселив дівчину у Харкові: дивіться відео "Труха Харьков" (18+)