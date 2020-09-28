Оприлюднені записи НАБУ із кабінету голови Окружного адмінсуду Павла Вовка стали інформаційною бомбою. Однак тут найважливіші юридичні наслідки – чи будуть покарані фігуранти цих плівок. А головне, чи ми нарешті побачимо справжню судову реформу, яка викине Вовків з судів та поверне довіру до правосуддя.

Про те, як рухається розслідування справи Вовка, як на неї реагують у владі та що відбувається із обіцяною Зеленським судовою реформою – читайте у блозі "правосуддя по-новому" на 24 каналі.

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Розслідування у справі Вовка з самого початку зіштовхнулось з численними перешкодами. Генеральна прокурорка Ірина Венедиктова максимально тягнула з клопотанням про відсторонення "вовчої компанії". Коли це нарешті сталось, за Вовка горою стала Вища рада правосуддя. 1 вересня 2020 року вона одноголосно відмовила у відстороненні від посад голови суду та усіх членів його угрупування.

Там вирішили, що суддям взагалі не вручено підозри, а усі звинувачення НАБУ є необґрунтованими. Хоча після публікації НАБУ останніх записів, які показали, наскільки ВРП підконтрольна Вовку, таке рішення було цілком прогнозованим. До речі, оцінку підозрам, які НАБУ вручило в рамках "вовчої справи", давала не тільки ВРП, але й Вищий антикорупційний суд. Зокрема, нещодавно цей суд за клопотанням НАБУ продовжив строк розслідування у цій справі до 6 місяців.

Це означає, що Антикорупційний суд, на відміну від ВРП, визнає наявність вручених підозр суддям та їх обґрунтованість. А ще у серпні суд вивчав підозру, яку НАБУ вручило голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку. Тут суд теж визнав, що НАБУ діяло цілком законно. Наразі у Антикорупційному суді розглядається подання НАБУ про відсторонення Холоднюка від посади. На відміну від засідання ВРП, розгляд відбувається з трансляцією і я дуже рекомендую усім подивитись їх записи.



Зеновій Холоднюк / Фото sud.ua

На засіданні детектив зачитав неопубліковані записи з кабінету Вовка. Там він вчергове хвалився про можливість розв'язати будь-які питання з Холоднюком, ВРП, ДБР, поліцією та генпрокуратурою. А ще згадувався Портнов та його креатура Андрій Солодков – це другий член ВККС, якого також призначив Холоднюк за схемою Вовка.

Атаки прихильників Вовка

А поки НАБУ намагається належно розслідувати справу, прихильники Вовка продовжують атаки у відповідь. Так, 24 вересня 2020 року стало відомо, що генпрокурорка скоротила посаду, яку займав її заступник Андрій Любович. Саме він курував справу Вовка та підписав підозри усім фігурантам. Після цього одразу попав у немилість Венедіктової та був усунутий від справи. Тепер його намагаються звільнити.

Ситуація з Любовичем: коротко

Ірина Венедіктова призначила Любовича своїм заступником невдовзі після свого призначення. Це відбулось у березні 2020 року. Варто зазначити, що Любовича вважають креатурою Ігоря Коломойського.

Через деякий час ЗМІ почали повідомляти, що Любовича перестали кликати на загальні наради керівництва Офісу генпрокурора. Так само як Назара Холодницького й Гюндуза Мамедова.

Як відомо, причина конфлікту – ситуація довкола Окружного адміністративного суду Києва. Прокурор погоджував підозри суддям, а сам Офіс генпрокурора, за повідомленнями ЗМІ, хотів зірвати операцію НАБУ.



Андрій Любович / Фото Главк

Не відстає і Конституційний Суд, який, за словами Вовка, повністю йому підконтрольний. 16 вересня цей суд у турборежимі визнав неконституційним закон "Про НАБУ" у частині процедури призначення директора НАБУ. Загалом це не впливає на діяльність НАБУ, але дозволяє розхитувати ситуацію та ставити під сумнів дії детективів.

Автором подання була фігурантка плівок Вовка – народний депутат Антоніна Славицька. Тому це очевидна помста Артему Ситнику за цю справу.

До речі, якщо ви думаєте, що помстою НАБУ все обмежиться, то помиляєтесь. Вовк захопив достатньо влади, яку використовує зараз на усі 100%.

Вовки захопили владу

Так, у Конституційному Суді вже почали розглядати питання про конституційність Антикорупційного суду та Великої Палати Верховного Суду. Ці органи непідконтрольні прихильникам вовчих цінностей, проявляють справжню незалежність та доброчесність і дуже заважають планам "вовчого угрупування".



Скандальний Павло Вовк / Фото Закон і бізнес

За моєю інформацією, ймовірність визнання їх неконституційним є цілком реальною, що завдасть величезного удару антикорупційній інфраструктурі та поставить хрест на співпраці з міжнародними партнерами. Лише за останній тиждень про те, що умовою подальшої співпраці з Україною є збереження існуючих антикорупційних органів та їх незалежності заявили посли великої сімки, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель та представник МВФ.

І це справді стосується кожного українця, бо тоді нам не бачити кредитів МВФ та доведеться забути про безвіз.

Як відреагували на справу Вовка на міжнародній арені

Реакція на справу Вовка стала своєрідним індикатором, який дуже чітко показує, хто відстоює справжнє правосуддя, а для кого судова проституція є цілком прийнятною. Я вже розповідав про реакцію Вищої ради правосуддя, яка шокувала не менше, ніж плівки Вовка.

Замість того, щоб хоча б назвати неприпустимим те, що вони почули на плівках, у ВРП накинулись на НАБУ і заявили, що це вони посягають на незалежність судової влади. Мовчання суддівської спільноти створювало враження, що усі підтримують саме Вовка та не бачать нічого поганого у його діях.

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І ось 18 вересня судді Верховного Суду зібрались на Пленум та затвердили публічну заяву щодо плівок Вовка. У ній дуже обережно та виважено, але однозначно стверджується, що зафіксовані НАБУ дії суддів підривають авторитет судової влади. Тобто не НАБУ, як це стверджує Вища рада правосуддя, а саме дії "вовчого угрупування" завдають значної шкоди.

Важливо, що за цю позицію на Пленумі проголосували практично одностайно. Лише троє були проти. Це дає надію, що судді справді усвідомили необхідність боротись з "вовчим правосуддям", а отже шанси на оздоровлення є.

ВРП є гарантією збереження "вовчих цінностей"

До речі, за день до Пленуму була спроба зняти з розгляду питання про плівки Вовка. Паралельно відбулась потужна інформаційна атака персонально на голову Верховного Суду Валентину Данішевську. Дійшло до того, що одразу на декількох сайтах з дуже специфічним "запахом" з'явилось ціле фейкове інтерв'ю Данішевської, якого насправді взагалі не було. А тепер у телеграм-каналах, які пов'язують з Вовком та Портновим, щоденно з'являється фейковий бруд на голову Верховного Суду. Однак якщо така атака була цілком прогнозована, то долучення до неї Вищої ради правосуддя вчергове здивувало.



Валентина Данішевська / Фото racurs

Одразу ж після Пленуму о 23:30 на офіційному сайті ВРП з'явилась заява, у якій рішення Пленуму названо незаконним та звучали неприховані погрози суддям Верховного Суду. Цікаво, що члени ВРП побоялись це зробити від власного імені та прикрились пресофісом, який взагалі не має права виступати від імені ради.

Зрештою, цією заявою Вища рада правосуддя вчергове підтвердила, що саме вона є гарантією збереження "вовків та вовчих цінностей" у судовій системі і є головним гальмом змін у судочинстві. Тому справа Вовка демонструє, що найважливіше зараз навіть не покарання вовчого угрупування, а повне перезавантаження Вищої ради правосуддя. Лише це дасть гарантію, що після Вовка не прийде якийсь новий звір, який почне робити те саме.

Нагадаю, що механізм такого перезавантаження ВРП вже давно чітко прописаний. Ба більше, Україна взяла на себе зобов'язання це зробити у меморандумі з Міжнародним валютним фондом. А нещодавно парламент ратифікував меморандум з ЄС. Там також умовою отримання 1,2 мільярда євро є реформування ВРП. Тобто від цього залежить не лише судова реформа, але й стан економіки та авторитет держави у очах міжнародних партнерів.

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У парламенті зараз є президентський законопроєкт 3711 щодо судової реформи. Однак він повністю суперечить цим зобов'язанням і не лише не розв'язує проблему з ВРП, але й поглиблює її, оскільки повністю зберігає чинну "вовчу раду правосуддя" та віддає долю судової реформи у її руки. Вже на початку жовтня 2020 року Верховна Рада буде голосувати за цей законопроєкт. Тому дуже скоро депутатам доведеться визначатись за що вони:

за справжнє правосуддя та співпрацю з міжнародними партнерами; за судову проституцію і міжнародну ізоляцію.

Справа Вовка: коротко