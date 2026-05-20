Тому цьогорічний MRKTNG марафон від топового медіа про маркетинг, комунікації та креатив MMR і бізнес/медіа бюро Ekonomika+ відбудеться під гаслом "Підкреслити головне" та допоможе розібрати логіку цього аркуша.

Вже 3 червня марафон об’єднає у Києві 500+ маркетинг-практиків, комунікаційників, бренд-лідерів та креативників на цілий день нон-стоп лекцій від топів ринку.

Традиційно у межах марафону відбудеться церемонія нагородження переможців Конкурсу маркетингових проєктів X-RAY. Креатив, ефективність, стратегія — і трохи професійної заздрості від колег.

Про що говоритимуть на MRKTNG марафон цього року

Підкреслити головне: як ухвалювати маркетингові рішення у перенасиченому середовищі та що стає опорою для бренду у 2026 році.

Новий споживач, нова довіра: як працювати з аудиторією, яка швидко змінює поведінку, менше вірить словам, чутливіше реагує на фальш і спирається на досвід.

Креатив на стероїдах: як створювати ідеї, що впливають на вибір споживача.

Між технологіями та здоровим глуздом: як використовувати ШІ, автоматизацію, Threads, TikTok та інші канали взаємодії, щоб маркетинг не перетворився на хаотичний набір дій, а давав реальний результат.

Серед спікерів MRKTNG марафону 2026: Ксенія Сікорська (ПУМБ), Дмитро Судак (Тева), Володимир Соболев ("Ковальська"), Олександр Шевельов ("Нафтогаз"), Наталія Вовк (1+1 Україна), Юлія Жмакіна (1+1 Україна), Єгор Гордєєв (1+1 Україна), Ярина Скороход (ДТЕК), Ганна Гришина (Eva), Ірина Метньова (Vandog agency), Олена Плахова (KERNEL), Борис Цомая (РІЕЛ), Вікторія Шапронь (AB InBev Efes Ukraine), Володимир Гайдаш ("АрселорМіттал Кривий Ріг"), Олександра Погоріла (U Agency), Анна Давиденко (Let Them See), Анна Захараш ("Дарниця"), Владислав Дунаєнко (Міноборони) та інші бренд-лідери.

Захід реалізують за підтримки: генерального партнера – ПУМБ, генерального інформаційного партнера – 1+1 media та головного партнера – Тева.