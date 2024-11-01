Уряд схвалив законопроєкт, який дозволить з 2025 року ліквідувати систему МСЕК

Уряд схвалив законопроєкт про реформу МСЕК. Він дозволить ліквідувати установу до 1 січня 2025 року.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал. Документ було розроблено у Міністерстві охорони здоров’я спільно з пацієнтськими організаціями та експертами.

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Що відомо про ліквідацію МСЕК

Уряд затвердив законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи", що дозволить виконати рішення РНБО. Його розробили у МОЗ спільно з пацієнтськими організаціями та експертами.

Ми повністю поділяємо невдоволення застарілою, недружньою до людей і великою мірою корумпованою системою МСЕК. Настав час замінити її новою, що буде базуватися на інших принципах. Людина, яка живе з порушеннями функціональності, повинна отримати від держави підтримку, що дозволить їй нормально жити, працювати і бути повністю інтегрованою в життя суспільства. Це має робитися у зручний для людини і прозорий спосіб. Закріплена у проєкті закону реформа МСЕК – перший і ключовий етап втілення цього бачення,

– заявив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

На заміну поняттю "медико-соціальна експертиза" законопроєкт запроваджує новий термін "оцінювання повсякденного функціонування особи". У центрі нового підходу буде не просто документація, а реальна підтримка, яка необхідна кожній конкретній людині для того, щоб жити і повноцінно працювати.

Коли ліквідують МСЕК

Згідно з законопроєктом, з 1 січня 2025 року експертні команди, що оцінюватимуть повсякденне функціонування осіб, замінять МСЕК.

Ці команди працюватимуть у багатопрофільних потужних медичних закладах, де вже працюють мультидисциплінарні реабілітаційні команди. Ці лікарні оснащені усім необхідним для оцінювання та додаткового обстеження і мають у штаті достатню кількість профільних фахівців, з яких можна буде формувати команди, виходячи з потреб кожного окремого пацієнта. За потреби команда може провести оцінювання не лише очно в закладі, а й заочно, дистанційно чи з виїздом до пацієнта,

– йдеться в повідомлені.

Нова система буде цифровізованою. Лікуючий лікар зможе скерувати в електронному вигляді справу для оцінювання, а результати автоматично надходитимуть до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери для подальших кроків у реабілітації, оцінці працездатності та, за потреби, призначенні державних виплат. Це дозволить уникнути черг і непотрібних переміщень пацієнтів між кабінетами з паперовими довідками.

Цифровізація також допоможе запобігти корупції та іншим зловживанням. Наприклад, лікарі не матимуть доступу до імен пацієнтів до моменту оцінювання, а пацієнти не знатимуть, хто оцінює їх функціональність. Це усуне можливість попередніх корупційних домовленостей, про які стало відомо останнім часом.

Що ще передбачає новий законопроєкт

Новий законопроєкт передбачає ще цілу низку потрібних змін, зокрема:

не буде необхідності в лікарсько-консультативних комісіях (ЛКК). Направляти на оцінювання зможуть лікуючі лікарі, а військовослужбовців – лікарі ВЛК на підставі чітких критеріїв за допомогою електронної системи;

до процесу оцінювання людина зможе залучити свого повноважного представника, наприклад, лікаря, який зможе пояснити справу пацієнта;

визначено, які лікарі мають право проводити оцінювання, а які – ні;

передбачено механізми оскарження рішень команд.

Нова система оцінювання буде фінансуватися через НСЗУ.

Що про новий законопроєкт розповів міністр охорони здоров'я

В етері телемарафону голова МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що цей законопроєкт розроблявся ще до рішення РНБО.

Сьогодні (1 листопада – 24 Канал) на уряді було ухвалено законопроєкт, який розроблено МОЗ і повністю відповідає тим рішенням, що були зазначені в рішенні РНБО,

– повідомив Ляшко.

Він додав, що законопроєкт було передано на голосування до Верховної Ради України, де зараз будуть працювати комітети, щоб прийняти його в найкоротші терміни.