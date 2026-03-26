Раніше курував "Дію": Кабмін призначив Мстислава Баніка заступником міністра оборони

Мстислава Баніка призначено заступником міністра оборони України. Він раніше опікувався "Дією".

Це закріплено розпорядженням уряду №261 від 25 березня.

Що відомо про нове призначення у Міноборони?

До цього Банік відповідав за розвиток електронних сервісів у Міністерстві цифрової трансформації, де курував проєкт "Дія". Згодом він перейшов до Міноборони, де очолив напрям цифрових продуктів.

Наразі в керівництві оборонного відомства, яке очолює Михайло Федоров, працює перший заступник Олексій Вискуб, а також кілька заступників – Іван Гаврилюк, Євген Мойсюк, Сергій Боєв, Оксана Ферчук і новопризначений Мстислав Банік.

Того ж дня уряд звільнив із цієї посади Юрія Мироненка.

