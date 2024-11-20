ГУР укотре атакувало фінансовий сектор Росії: під удар потрапив "МТС-Банк"

Фахівці ГУР здійснили чергову атаку на російський фінансовий сектор, завдавши значного удару по "МТС-Банку". Унаслідок масштабної DDOS-атаки робота банківських сервісів була заблокована.

Джерела 24 Каналу у ГУР розповіли, що користувачі втратили доступ до мобільних додатків, зникли особисті дані, а платіжні системи зазнали серйозних перебоїв. У відкритих джерелах повідомляється про хаотичне списання коштів з рахунків.

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Що відомо про кібератаку ГУР

Фахівці ГУР знову завдали удару по фінансовому сектору Росії, що бере участь у забезпеченні окупаційної армії. Цього разу об’єктом атаки став "МТС-Банк", діяльність якого зазнала масштабних збоїв.

За інформацією джерел у розвідці, проти банку була здійснена потужна DDOS-атака. Вона спричинила серйозні проблеми в роботі його сервісів, зокрема блокування доступу до онлайн-застосунків та збої в роботі платіжних систем.

Користувачі повідомляють, що не можуть увійти до мобільного застосунку банку (відсутній доступ та зникають особисті дані користувачів у застосунку), переказати кошти, зняти готівку з рахунків, поповнити рахунок або оплатити послуги.

Росіяни скаржаться на роботу "МТС-Банку" / Скриншоти

Робота онлайн-банкінгу "МТС-Бізнес" також зупинена, що негативно впливає на бізнес-ринок та надання/оплату послуг. У відкритих джерелах фіксуються випадки хаотичного списання коштів із рахунків клієнтів.

Водночас служба підтримки банку заперечує факт зовнішнього втручання, а негативні відгуки клієнтів швидко видаляються з онлайн-ресурсів.