"Шалена" сакура у Мукачеві розквітла серед зими – фантастичні фото

У Мукачеві сталося справжнє весняне диво: посеред зими розквітла сакура. І доки в інших містах люди розчищають снігові замети, місцеві жителі насолоджуються красою цвіту.

У Мукачівській міській раді розповіли, що легендарна сакура росте по вулиці Успенська. Розквітати серед зими для неї – вже традиція. Вперше сакура розквітла серед зими ще у 2014 році й відтоді не зраджує собі.

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Цвіте і в мороз: "шалена" сакура у Мукачеві квітне посеред зими. Попри низьку температуру повітря на дереві можна помітити декілька квітучих бутонів. Сакура росте по вулиці Успенська. Вперше "не в сезон" дерево почало квітнути у 2014 році,

– мовиться у повідомленні.



Сакура розквітла посеред зими / Мукачівська міська рада



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Тим часом синоптики прогнозують, що на Закарпатті вдарять морози. Обіцяють до -6 градусів.

В Україні оголосили I рівень загрози

Тим часом українців попередили, що погода в Україні погіршиться. Через сильну ожеледицю на території країни оголосили І рівень загрози. Людей просять бути уважними та обережними й дотримуватися правил безпеки. Також прогнозують, що упродовж найближчих днів знову сніжитиме.