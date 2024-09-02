В Росії затримали за хабар заступника командувача Ленінградським військовим округом

В Росії порушили кримінальну справу проти заступника командувача Ленінградського військового округу Валерія Мумінджанова. Російського чиновника звинуватили в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

РосЗМІ пишуть з посиланням на дані Слідчого комітету країни-агресора, що раніше Мумінджанов керував департаментом ресурсного забезпечення міноборони й відповідав за забезпечення умундирування солдатів, зокрема для війни проти України.

Дивіться також Як росіяни "занепокоєні" через Курщину, але пропаганда їх успішно заспокоює: аналіз ISW

За версією слідства, Мумінджанов отримав хабар в розмірі 20 мільйонів рублів "за сприяння у підписанні контрактів на постачання умундирування на суму 1,5 мільярда рублів з комерційними фірмами".

Тож, тепер російському генералу загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі Мумінджанову 60 років. Тож, не виключено, що термін вийде "пожиттєвим".

Що відомо про Мумінджанова

Звання генерал-майора той отримав у 2015 році. Був заступником начальника Штабу матеріально-технічного забезпечення збройних сил Росії, а згодом очолив департамент ресурсного забезпечення Міноборони.

У 2023 році, уже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Мумінджанов обіймав посаду заступника командувача Центрального військового округу.

Цікаво, що Мумінджанов уже шостий генерал з команди ексміністра оборони Сергія Шойгу, якого затримали за хабарництво.