Мумію виявили в одній з багатоповерхівок Києва: сусіди шокували заявою

У Солом'янському районі Києва виявили мумію. Припускають, що тіло чоловіка пролежало у квартирі до 5 років.

Повідомлення про мумію надійшло до правоохоронців 17 травня. Поліцейським розповіли, що у квартирі багатоповерхівки на проспекті Відрадному виявили мумію. Вочевидь, це – місцевий житель.

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Наразі тіло загиблого вже відправили на судово-медичну експертизу.

У вівторок, 16 травня, до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у квартирі багатоповерхового будинку на проспекті Відрадному, виявили скелетовані останки людини,

– мовиться у повідомленні.

У чаті мешканці будинку припускають, що тіло чоловіка могло пролежати у квартирі до 5 років. Деталей про особу покійного наразі немає. Люди зауважили, що двері до однієї з квартир відчинилася після терористичної атаки російських окупантів. Це помітив один з сусідів та викликав патрульних.

Сусіди дивуються, чому за стільки років ніхто не звернув увагу на зникнення сусіда. Жодного запаху з квартири також не вловлювали.

Кримінальне провадження відкрили за статтею 115 (вбивство, з поміткою "природна смерть").