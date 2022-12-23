Зрозуміли, що це не дівчинка з ведмедиком, – Андрющенко про знищення муралу “Мілана” в Маріуполі

У Маріуполі російські окупанти знищили символічний мурал "Мілана". На ньому була зображена дівчинка, яка залишилася сиротою через війну на Донбасі. Натомість окупанти зробили "подарунок" місту від Санкт-Петербурга.

Свої дії росіяни виправдали так званим "утепленням" багатоповерхівки. Цікаво, що це єдиний будинок, який росіяни буцім-то взялися утеплювати. Про це 24 каналу сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Коли росіяни зрозуміли, що це не дівчинка з ведмедиком, як казали, а Мілана, і що вона символізує, вони його знищили. Вивісили банер, що це "подарунок від Санкт-Петербурга Маріуполю". Ми бачимо, що Санкт-Петербург дарує Маріуполю лише руїни та знищення культури,

– наголошує радник мера Маріуполя.

Мурал "Мілана" у Маріуполі / До та після

"Міста-побратими"

За словами Андрющенка, Маріуполь та Санкт-Петербург визнали "містами-побратимами". Кремлівський диктатор Владімір Путін одразу поклав цей тягар відновлення на губернатора Ленінградської області Алєксандра Бєглова. Там досі полає черговий скандал, додає радник, адже лише за перше півріччя Санкт-Петербург спрямував до Маріуполя 100 мільйонів рублів.

"Це дійсно великі гроші, але толку від того мало. Ми розуміємо, що більшу частину вони врешті-решт розікрали", – стверджує радник очільника Маріуполя.

Раніше у місті працювали підрядники із Санкт-Петербурга, каже Андрющенко, але потім частину з них посадили за розкрадання. Зараз вони повернулися і дуже активно працюють.

"Два серця" – інсталяція з AliExpress у півмільйона кожна, що стоїть як у Маріуполі, так і на Двірцевій площі у Санкт-Петербурзі", – зауважив Андрющенко.

Він зазначає, що Маріуполь став візитівкою Бєглова. Він постійно піариться на місті, приїжджає туди й відвідує всілякі будівництва.

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