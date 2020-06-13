У Львові, на стіні лікарні швидкої допомоги, почали малювати мурал. За ескізом, там буде зображено лікарку чи медсестру у масці, яка бореться за життя під час пандемії. Мурал обіцяють відкрити у День медика – 21 червня.

Детальніше про творчу ініціативу львівських художників та їхні вражаючі проєкти – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Перші штрихи художники наносять на стіну лікарні швидкої допомоги у Львові. Незабаром на цьому місці з'явиться мурал, присвячений медикам, які борються з коронавірусом.

Іконописець Святослав Владика розповів, що там буде зображена воїтелька-медсестра в масці, в амуніції, яка показує своє відкрите серце.

І також ми зрозуміли, щоб показати, що все буде добре, то варто зобразити дітей. Особливо дівчинка, яка запускає повітряного змія, – це такий своєрідний символ родинного щастя, – відзначив митець.



Мурал на стінах лікарні у Львові / Скриншот з відео

"Генії мікрорайонів" – так називається серія муралів, які постануть на будинках Львова. Ініціаторами проєкту є семеро художників з творчої групи Sacred Universe.

Автори зазначили, що це їхня подяка медикам за боротьбу у часи пандемії. Перший мурал обіцяють закінчити за 10 днів.

За словами художника Валентина Гричишова, труднощі в роботі з такими великими об'єктами виникають саме з масштабуванням. Адже треба визначити масштаб і підлаштувати під нього ескіз. "Відчувати цей масштаб, знати на якому ярусі, на якому рівні розміщений той чи інший елемент самого ескізу", – пояснив він.



Як митці створюють свій проєкт / Скриншот з відео

Що відомо про авторів муралу

Автори муралу – випускники Львівської академії мистецтв: іконописці або художники-монументалісти. Вони розповіли, що звикли працювати із великими площинами, бо часто розписують церкви. Але тут ще треба мати альпіністські навички.

"Це є риштування, можуть бути різні випадки. Тому завжди треба на риштуваннях бути уважним. Також з таких умов є погода, тому що ми працюємо зовні і може бути вітер, дощ,

– зауважив художник Максим Шиманський.

Ця творча група вже створила мурал із портретом Бориса Возницького на вулиці Петлюри – на будинку, де мешкав відомий мистецтвознавець.

Також незабаром почнуть малювати оперного співака Василя Сліпака, першу жінку-офіцера у світі Олену Степанів, митрополита Шептицького та героя Небесної Сотні Юрія Вербицького.



Мурал зі зображенням Бориса Возницького / Фото інстаграм-сторінка @guide_inlviv