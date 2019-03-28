Мурал зі зображенням відомої актриси створили в Одесі: вражаючі фото

Портрет знаменитої актриси німого кіно Віри Холодної з'явився на будинку по вулиці Малій Арнаутській в Одесі.

Раніше на стіні був зображений Дюк де Рішельє, а навколо нього написи про те, що необхідно пройти тест на ВІЛ.

Читайте також: У Києві з’явився мурал, присвячений бою під Крутами

Над муралом працювала команда M97 Project. За словами одного з авторів Ігоря Матроскіна, зображення створили в честь 100-річчя Одеської кіностудії.



Мурал зі зображенням Віри Холодної

Художники витратили на портрет 10 літрів ґрунтовки, 30 літрів звичайної фарби і 100 балончиків аерозольної фарби.



Раніше на стіні був зображений Дюк де Рішельє

Одесити вражені роботою дизайнерів та залишають позитивні відгуки у соцмережах.



Новий мурал в Одесі

Що відомо про Віру Холодну? Відома українська кіноакторка епохи німого кіно. Вона знімалася здебільшого у таких жанрах, як драма, мелодрама та короткометражне кіно та під керівництвом режисерів. Акторка стала відомою завдяки фільмам "Пісня тріумфуючого кохання", "Міражі", "Життя за життя" та інші.