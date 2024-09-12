В Мурманській області легкомоторний літак переплутали з дроном та обстріляли

У Мурманській області спочатку обмежили роботу аеропортів. пізніше стало відомо, що там обстріляли легкомоторний літак.

У Мурманській області загроза атаки дронів. Саме з БпЛА переплутали легкомоторний літак ще 11 вересня та обстріляли його, передає 24 Канал.

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Використали стрілецьку зброю

Російські телеграм-канали пишуть, що два легкоспортивні літаки вилетіли з посадкового майданчика в Апатитському муніципальному окрузі до Архангельська.

Ймовірно, скасування загрози атаки дронів дійшло не до всіх – після зльоту пілот одного з бортів побачив, що другий літак поводиться дивно. Він подав сигнал тривоги. Виявилось, що другий борт обстріляли зі стрілецької зброї.

Після цього пілоти обох літаків запросили зміну плану польоту: перший вирішив здійснити посадку на аеродромі Апатити, а другий повертатися на місце вильоту.

У результаті їхній політ тривав близько 20 хвилин. Російські джерела пишуть, що після приземлення доповіли про пробите крило та фари літака.