У Росії самонавідна ялинка ледь не вбила двох перехожих: потішне відео

У російському Мурманську стався безглуздий випадок. На місцевих жителів впала ялинка-вбивця.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Відповідне відео вже розгулює мережею.

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У Росії ялинка впала на перехожих

Так, у Мурманську ялинка ледь не вбила двох людей. Це сталося біля залізничного вокзалу. Новорічне дерево впало одразу після закінчення свят 9 січня.

На опублікованих кадрах можна побачити, що спочатку ялинка почала падати в один бік, але врешті-решт впала на двох людей, що йшли повз.

Повідомляється, що перехожі живі, але зазнали травм. Наразі усі обставини встановлює поліція.

Як у Мурманську впала ялинка: дивіться відео

На Красній площі намагалися підпалити головну ялинку Росії

У центрі Москви 30 грудня намагалися підпалити головну новорічну ялинку Росії. Чоловік облив її бензином з каністри, яку приніс із собою.

У підсумку палія затримали, а на місці подій зібрався натовп правоохоронців. Причини такого вчинку – поки невідомі, або ж пропагандистські ЗМІ просто вирішили ними не ділитися.