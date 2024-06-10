Найєм написав заяву про звільнення з посади глава Держагентства відновлення

Мустафа Найєм 10 червня написав заяву на звільнення з посади глави Держагентства відновлення. Як зазначив нардеп, своє рішення він ухвалив через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження.

Найєм зазначив, що починаючи з листопада минулого року, команда Агентства почала стикатися з постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод. Тому своє рішення про звільнення він ухвалив самостійно.

До теми "Головна задача – не зупиняти роботу", — інтерв'ю з очільником Державного агентства відновлення

Найєм звільняється з Держагентства відновлення

Народний депутат наголосив, що, по-перше, команді Держагентства відновлення повністю скасували бюджет на проєкт з відновлення та утримання доріг.

Я усвідомлюю обмеженість ресурсів та важливість військових витрат. Але скасування коштів на утримання інфраструктури неминуче позначиться в першу чергу на стані доріг оборонного значення і, як наслідок, на всій військовій логістиці. Якщо це не зміниться, наступного сезону нас чекає ускладнення військової логістики та експорту продукції,

– написав Найєм.

Окрім того, він заявив, що команду агентства почали "кошмарити" бюрократією, коли документи на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення "погоджувалися в уряді місяцями, поверталися по шість – вісім разів з безглуздими зауваженнями, затримувалися по декілька місяців, а деякі не погоджені й досі".

"Прямо зараз уряд вже третій місяць не погоджує виплату майже 150 мільйонів євро, які були запозичені державою у ЄІБ для критично важливих проєктів, у тому числі водогону та захисту енергетики. Все це має наслідки, про які я неодноразово офіційно повідомляв", – зазначив нардеп.

По-третє, за словами Найєма, з початку року агентству суттєво обрізали заробітну плату. Зокрема, левовій частині працівників було зрізано до 68% зарплати.

Уряд зробив це всупереч будь-якій логіці та здоровому глузду. І ні, у нас не було космічних зарплат – старший спеціаліст Агентства отримував трохи більш як 30 тисяч гривень, а зараз – 14. Внаслідок цього з початку року ми вже втратили 25% нашого колективу, про що я неодноразово писав листи прем'єр-міністру України, СБУ, НАЗК та Міністерству фінансів, і про що неодноразово говорилося послами G7 на зустрічах з головою уряду,

– написав Мустафа Найєм.

Однак, за словами народного депутата, попри всі ці перепони, за весь час великої війни команда агентста не провалила і не зупинила жодного проєкту, жодного військового вантажу, жодного евакуаційного маршруту.

"На сьогодні агентство одночасно координує роботу 353 будівельних майданчиків з відновлення по всій країні. Це – найскладніша робота в моєму житті", – сказав він.

Нардеп розповів про здобутки на своїй посаді

Як зазначив Найєм, за рік команді агентства вдалося реалізувати велику кількість проєктів. Після деокупації постраждалих регіонів вдалося відновили майже 1,3 тисячі кілометрів автошляхів та рух 330 мостами.

29 найбільших пунктів пропуску на західному кордоні ми відремонтували та розпочали проєктні роботи з реконструкції та будівництва двох нових пунктів. Після підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС у надстислі терміни ми збудували 155 кілометрів магістрального водогону у Дніпропетровській області, який забезпечить питною водою 1,5 мільйонів людей,

– написав він.

Як зазначив народний депутат, одним із найбільших проєктів агентства є спорудження захисних конструкцій від дронів та ракет на 22 розподільчих підстанціях НЕК "Укренерго" та захист 103 об'єктів енергетики від осколкових уражень, яке було доручено рішенням Ставки Верховного головнокомандувача.

"Усі роботи щодо захисту від дронів та осколків виконані. І саме завдяки цьому після останніх обстрілів енергетикам вдалося у найкоротші терміни відновити постачання електроенергії у Харківській, Одеській та Миколаївській областях", – написав Найєм.

Він також зауважив, що команда також першою розпочала практику оприлюднення цін на основні матеріали, щоб забезпечити прозорість та ефективність використання державних коштів і захистити довіру до агентства. Все це було можливо, за словами Найєма, завдяки підтримці міністра інфраструктури, однак із його звільненням все це стало неможливим.

І останнє рішення голови Уряду про скасування моєї офіційної участі у Конференції з відновлення України у Берліні це підтвердило. Мені не буде соромно за те, що ми встигли зробити під час повномасштабного вторгнення. Звісно, були й помилки і недоліки, без яких неможливо втілювати у життя проєкти такої складності і у таких умовах. Але ми завжди реагували і прагнули зробити краще,

– написав нардеп.

Найєм також зазначив, що написав заяву про звільнення і попрощався з командою агентства та керівниками Служб відновлення у регіонах. Однак розуміючи відповідальність, яка лежить на команді, він виконуватиме свої обов'язки до прийняття рішення урядом про його звільнення і передасть справи наступникам.

Мустафа Найєм також подякував своїй команді, своїм заступникам, керівникам Служб відновлення в областях та численним міжнародним партнерам і дипломатичним установам, які увесь цей час були поруч та допомагали відновлювати Україну.

На тлі чого також могло виникнути звільнення Найєма