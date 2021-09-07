Музей Голодомору-геноциду оприлюднив найновіші криміналістичні експертизи

Національний музей Голодомору-геноциду відкрив 7 вересня оновлену експозицію Зали пам’яті. Це стало можливим завдяки підтримці мецената Олександра Петровського, його родини та фонду "Солідарність".

Відтепер правда про Голодомор та 10,5 мільйонів жертв – у технологіях 3D-мепінгу.

Участь в урочистому відкритті взяли предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Особливо це актуальне, коли ми святкуємо 30-ту річницю відновлення нашої державної незалежності. Ми повинні цінувати великий дар свободи і незалежності, яким ми з вами володіємо. Ми маємо свою незалежну Українську державу,

– сказав митрополит Епіфаній.

"Цей проєкт – приклад ефективного державно-приватного партнерства, який завдяки інтерактивним технологіям дасть шанс нашій молоді долучитися до знань про Голодомор", – підкреслив міністр, відзначаючи роль міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського "Солідарність".

Кураторка проєкту реконструкції Зали пам'яті Анжеліка Петровська наголосила, що до ініціативи Фонду "Солідарність" можуть долучатися усі громадяни України, вносячи посильну лепту в збереження національної пам’яті. Її 10-річна дочка – учениця 5 класу Александра Петровська – озвучила українську та англійську версію тексту фільму, виконаного в технології 3D-мапінгу. Особливе враження на школярку справила Книга пам'яті жертв Голодомору, де у томі, присвяченому Полтавській області, фахівці Музею вказали імена шести родичів Александри, що були замучені голодом.

Оксана Петровська, директорка Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка, якраз є нащадком жертв Голодомору села Бодаква Полтавської області. Вона виступила на відкритті Зали пам’яті.

Моя родина Вовків тяжко постраждала в часи Голодомору. За свідченням моєї тітки Ганни Шекоти, убито голодом мого прадіда – Опанаса Вовка, та прабабусю – Марину Вовк, яким було на момент злочину по 65 років і 67 років. Свідчення про голод мої рідні давали пошепки, настільки був живучим страх перед тим лихом,

– поділилася Оксана Петровська.

Виконавець аудіовізуальної частини проєкту оновлення Зали пам’яті – українська компанія Magic Innovations. Працювала у Швейцарії, Франції й Арабських Еміратах і має величезний досвід. Фільм поділений на чотири тематичні сезони, які відображають підготовку, обставини, злочинну мету й результат Голодомору. Відеоряд зверстаний у поєднанні з фізичними експонатами музею – човном, прялкою, скринею та іншими предметами.

На думку директорки Музею Олесі Стасюк, новий аудіовізуальний супровід, інтерактивні стенди з Книгами пам'яті та мапами, Touch-екрани з інформацією про обставини Голодомору, а також відеосвідчення очевидців, привернуть увагу нової молодіжної аудиторії, яка має бути обізнана з найбільшою трагедією української нації та вміти захищати правду про Голодомор у світі.

Відкриття оновленої Зали пам’яті, яка входить до місць обов'язкового протокольного відвідування главами іноземних держав, присвячене Міжнародному Форуму про дослідження штучних масових голосів та оприлюднення уточнених даних про кількість жертв: 1921-1923 – 3,5 мільйона убитих, 1932-1933 – 10,5 мільйонів, 1946-1947 – 1,5 мільйона убитих.

Разом кількість жертв від терору голодом під час російської окупації ХХ століття – 15,5 мільйонів осіб.

Ця цифра спирається на оновлені дані криміналістичних, демографічних та правових експертиз, які схвалені провідними науковими інституціями.

Оприлюднення уточнених даних про кількість жертв Голодоморів є подією світової ваги, адже розкриває цілеспрямований намір знищити українську націю та механізми вчинення злочину геноциду.

Це також має пришвидшити визнання у світі Голодомору 1932-1933 геноцидом української нації.