Музей спалили, але дещо винесли, – Ткаченко про роботи Марії Примаченко

Російські окупанти цинічно спалили музей з роботами Марії Приймаченко. Сталося це ще 28 лютого у селищі Іванків, що на Київщині.

Однак, як сказав міністр культури Олександр Ткаченко, частину картин вдалося врятувати, передає 24 канал.

Важливо Згоріли роботи Марії Примаченко: росіяни спалили музей в Іванкові

Він наголосив, що прикрий випадок з музеєм, де було 20 картин Марії Примаченко, це один з елементів атаки на наші культурні цінності.

Ми з колегами з Литви та Польщі вже звернулися до ЮНЕСКО щодо виключення Росії з цієї організації. Тому будемо працювати,

– зазначив міністр.

Саму будівлю, як зауважив Ткаченко, ворог спалив, але щось вдалося врятувати.

Що відомо про роботи Марії Примаченко Це яскрава представниця "наївного" мистецтва, Народна художниця України, лауреатка Національної премії України імені Шевченка. У її творчості органічно поєдналися витоки українського живописного та поетичного фольклору. Художниця, спираючись на неперервність традицій і досвід кількох поколінь народних митців, виробила свій мистецький стиль, у межах якого – нескінченні варіанти декоративних, орнаментальних і жанрових композицій.

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