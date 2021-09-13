У музеї сучасної історії Росії зберігають трофейні прапори України, обстріляні "Градами"

У російському державному музеї сучасної історії зберігають 2 прапори України. Їх у 2014 – 2015 році захопили терористи на Донбасі.

Про те, що у Росії зберігають у музеї українські стяги, захоплені бойовиками, у мережі повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".

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У російському музеї зберігають трофейні прапори України

Війна "громадянська", а прапори України як трофеї зберігаються в "Державному центральному музеї сучасної історії Росії,

– написав офіцер.

Він також опублікував фото з каталогу музею. У ньому є інформація про те, що окупанти викрали 2 українські стяги у 2014 – 2015 році.

Деталі про захоплені прапори

В описі йдеться, що обидва прапори України посічені осколками самохідної реактивної системи залпового вогню РСЗВ "Град".

Один зі стягів привіз військовий кореспондент "Комсомольської Правди" Стешин Д.А. "з відрядження в "ДНР", з місця боїв за аеропорт".

Інший прапор у Росію доставив спецкор Федерального агентства новин Росії – теж "з відрядження у "ДНР".



У російському музеї зберігають українські прапори / Фото з каталогу музею



Росія зберігає трофейні українські стяги / Фото з каталогу музею

Що відомо про музей сучасної історії Росії Він розташований в центрі Москви. Його місія – "популяризація історичної спадщини сучасної Росії, формування патріотичної громадянської позиції, виховання гордості та відповідальності за сьогодення і майбутнє Росії у молодого покоління".

Росія хизується захопленими українськими прапорами, водночас офіційно продовжує заперечувати свою участь у війні на Донбасі.

Текст повідомлення Анатолія Штірліца:

Війна "громадянська", а прапори України як трофеї зберігаються в "ГосЦентр музее современной истории россии".