Про п'яну жінку за кермом Mercedes-Benz ML інспектори дізнались приблизно о 17:00. Вони одразу виїхали на проспект Святих Кирила та Мефодія, де і рухався автомобіль.

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Що робила жінка

До поліції зателефонували очевидці та розповіли, що водійка порушує правила дорожнього руху. Також з авто гучно лунала музика і було чути крики. Заявник припустив, що жінка в алкогольному сп'янінні. Згодом це підтвердилось.

Варто зазначити, що правоохоронці одразу ж зауважили у водійки ознаки сп'яніння, а тому запросили до відділку. Дівчина поводила себе енергійно, а говорила неохоче.

Важливо! Наполегливо закликаємо не сідати за кермо, випивши навіть найменшу кількість алкоголю. Ви не лише наражаєте на небезпеку своє життя, але й ризикуєте позбавити його інших.

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