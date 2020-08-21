МВФ готовий продовжити співпрацю з Україною, але про новий транш нічого не каже
Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що Фонд має намір продовжувати співпрацю з нашою державою за програмою stand-by. Втім дату початку роботи щодо перегляду програми ще не визначено.
Невідомо й те, коли наступна місія приїде в Україну й оцінить виконання вимог з боку українського уряду, повідомляє "Громадське" з посиланням на Йосту Люнгмана.
До слова Голова НБУ розповів, коли Україні очікувати новий транш від МВФ
Він пояснив, що наразі тривають дискусії з урядом щодо термінів проведення реформ, які є умовами для отримання Україною грошей від Фонду, а також економічної і фінансової політики держави.
Серед ключових вимог – завершення реформи митної і податкової служб, затвердження плану роботи з непрацюючими кредитами в банківській системі тощо.
Важливо щоб поточна економічна політика відповідала тим критеріям, на яких базовано меморандум про економічну й фінансову політику. Саме щодо цих питань і тривають дискусії,
– пояснив Йоста Люнгман.
Коротко про співпрацю України з МВФ:
- 21 травня Україна та МВФ домовилися про нову програму кредитування Stand By Arrangement (SBA).
- 9 червня у МВФ ухвалили рішення щодо виділення Україні 5 мільярдів доларів за новою 18-місячною програмою фінансування. Гроші мають піти на боротьбу з наслідками COVID-19.
- Зокрема, місія МВФ приїде в Україну у липні – серпні.
- Україна повністю отримала 2,1 мільярда доларів першого траншу від МВФ – перший транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до 28,7 мільярда доларів.