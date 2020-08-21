Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що Фонд має намір продовжувати співпрацю з нашою державою за програмою stand-by. Втім дату початку роботи щодо перегляду програми ще не визначено.

Невідомо й те, коли наступна місія приїде в Україну й оцінить виконання вимог з боку українського уряду, повідомляє "Громадське" з посиланням на Йосту Люнгмана.

До слова Голова НБУ розповів, коли Україні очікувати новий транш від МВФ

Він пояснив, що наразі тривають дискусії з урядом щодо термінів проведення реформ, які є умовами для отримання Україною грошей від Фонду, а також економічної і фінансової політики держави.

Серед ключових вимог – завершення реформи митної і податкової служб, затвердження плану роботи з непрацюючими кредитами в банківській системі тощо.

Важливо щоб поточна економічна політика відповідала тим критеріям, на яких базовано меморандум про економічну й фінансову політику. Саме щодо цих питань і тривають дискусії,

– пояснив Йоста Люнгман.

Коротко про співпрацю України з МВФ: