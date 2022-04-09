МВФ погодив відкриття спецрахунку для України: туди надійдуть і мільярд доларів від Канади
9 квітня 2022 , 03:11Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Vladyslav Rashkovan
Рада директорів МВФ 8 квітня погодила відкриття спеціального рахунку для України. Туди спрямовуватимуть гроші країн-донорів.
Новину повідомив Владислав Рашкован – заступник виконавчого директора від України у МВФ. Зокрема, на спецрахунок спрямують мільярд доларів від Канади.
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Сьогодні Рада директорів МВФ погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для направлення грошей країн-донорів на допомогу Україні,
– заявив Рашкован.
Він наголосив, що це рішення лобіювали разом з урядом Канади. Також ініціативу підтримали Польща, Нідерланди, країни Балтії та Скандинавії.
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