МВФ розгляне екстрене фінансування, а Світовий банк надасть Україні 3 мільярди

1 березня Міжнародний валютний фонд та Світовий банк опублікували спільну заяву щодо ситуації в Україні. Підписантами є керівниця фонду Крісталіна Георгієва та глава банку Девід Малпасс.

У текст установи висловили шок та смуток через руйнування в нашій країні та загибель людей. "Ми підтримуємо український народ у цих жахливих подіях", – мовиться у заяві.

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Водночас установи зауважили, що війна створює економічні проблеми й для інших країн. Тож у МВФ та Світовому банку наразі "оцінюють ситуацію та обговорюють відповідну політику з міжнародними партнерами".

Заява МВФ та Світового банку щодо підтримки України

У цій же спільній заяві Міжнародного валютного фонду та Світового банку, що для нашої країни особливо важливо, вказано:

Наші установи працюють разом, щоб підтримати Україну на фронтах фінансування та політики, і терміново збільшують цю підтримку.

Про яку саме підтримку мовиться

Від МВФ

Рада МВФ розгляне запит України щодо екстреного фінансування, але тільки наступного тижня.

А от українська програма Stand-By працює – за нею віднині та до кінця червня прийдуть додаткові 2,2 мільярда доларів.

Від Світового банку

Світовий банк вже готує пакет підтримки України на 3 мільярди доларів США. Утім, їх виділять "у найближчі місяці". Просто зараз банкіри готові дати 350 мільйонів доларів.

Ще 200 мільйонів обіцяють швидко надати для підтримки охорони здоров’я та освіти.

Обидві установи також пообіцяли "розширену політичну, технічну та фінансову підтримку" країнам, які приймають біженців з України.

у Reuters дізналися, що МВФ та СБ дадуть гроші без вимог та застережень щодо їх витрат. А проте тільки за умови, "якщо уряд Зеленського не скинуть".Бояться західні фінансисти – на відміну від нас. Але цілком дарма.

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