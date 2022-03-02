МВФ розгляне екстрене фінансування, а Світовий банк надасть Україні 3 мільярди
Джерело:МВФ
1 березня Міжнародний валютний фонд та Світовий банк опублікували спільну заяву щодо ситуації в Україні. Підписантами є керівниця фонду Крісталіна Георгієва та глава банку Девід Малпасс.
У текст установи висловили шок та смуток через руйнування в нашій країні та загибель людей. "Ми підтримуємо український народ у цих жахливих подіях", – мовиться у заяві.
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Водночас установи зауважили, що війна створює економічні проблеми й для інших країн. Тож у МВФ та Світовому банку наразі "оцінюють ситуацію та обговорюють відповідну політику з міжнародними партнерами".
Заява МВФ та Світового банку щодо підтримки України
У цій же спільній заяві Міжнародного валютного фонду та Світового банку, що для нашої країни особливо важливо, вказано:
Наші установи працюють разом, щоб підтримати Україну на фронтах фінансування та політики, і терміново збільшують цю підтримку.
Про яку саме підтримку мовиться
Від МВФ
- Рада МВФ розгляне запит України щодо екстреного фінансування, але тільки наступного тижня.
- А от українська програма Stand-By працює – за нею віднині та до кінця червня прийдуть додаткові 2,2 мільярда доларів.
Від Світового банку
- Світовий банк вже готує пакет підтримки України на 3 мільярди доларів США. Утім, їх виділять "у найближчі місяці". Просто зараз банкіри готові дати 350 мільйонів доларів.
- Ще 200 мільйонів обіцяють швидко надати для підтримки охорони здоров’я та освіти.
Обидві установи також пообіцяли "розширену політичну, технічну та фінансову підтримку" країнам, які приймають біженців з України.До слова: у Reuters дізналися, що МВФ та СБ дадуть гроші без вимог та застережень щодо їх витрат. А проте тільки за умови, "якщо уряд Зеленського не скинуть".
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