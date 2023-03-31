Це найбільший кредит для України з початку повномасштабного вторгнення Росії та перший великий пакет МВФ для країни у стані війни. Інформацію про те, що МВФ схвалив програму для України, підтвердив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

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Куди підуть ці кошти

Прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що кошти від МВФ допоможуть Уряду профінансувати всі критичні видатки та зберегти макрофінансову стабільність. Програма буде складатися з двох частин:

термінове фінансування до нашої перемоги у війні;

післявоєнна відбудова та трансформація України.

Перший транш у розмірі понад 2,7 мільярда доларів очікуємо вж е найближчим часом. Програма МВФ стане частиною загального пакету фінансової підтримки для України від наших міжнародних партнерів у розмірі 115 мільярдів доларів.

21 березня МВФ повідомив про досягнення домовленості на рівні персоналу про нову чотирирічну програму EFF для України на загальну суму приблизно 15,6 мільярда доларів.

Кабінет Міністрів 24 березня ухвалив проєкт Листа про наміри уряду та Національного банку України МВФ та проєкт Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Програму передбачається поділити на два етапи. Перший націлений на утримання стабільності, розрахований на 12 – 18 місяців, тоді як другий етап, з великими структурними реформами, націлений на зростання та євроінтеграцію.

Чому ця програма важлива

Варто зауважити, що надання фінансової допомоги від партнерів допоможе забезпечити стабільність на:

фінансовому,

зовнішньополітичному,

ціновому рівнях.

Крім того, ці кошти будуть спрямовані на відбудову нашої держави після перемоги над російськими окупантами та нашої повної інтеграції з Європейським Союзом та його економікою.

Згідно з повідомленням, програма Ефективного Фінансового Фонду (EFF) передбачає доступ до 11,6 мільярда спеціальних прав запозичення, що складає близько 15,6 мільярда доларів, що дорівнює 577% квоти, яка призначена для підтримки стабільної політики української влади.

Ці кошти будуть використані для забезпечення фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності, підтримки поточного економічного відновлення, сприяння довгостроковому зростанню в контексті відбудови після конфлікту та допомоги в Україні вступити до ЄС. Варто зазначити, що ця програма ще повинна бути схвалена Виконавчою радою Міжнародного валютного фонду.