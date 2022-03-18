МВС дозволило швидко перереєструвати мисливську зброю на військового

Сьогодні з'явилась можливість швидко перереєструвати власну мисливську зброю на військового всього за одну годину.

Таку інформацію повідомив у себе на сторінці у фейсбук колишній заступник Міністра МВС України Антон Геращенко.

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Якщо у вас є потужний нарізний карабін з гарним прицілом, який може вбити десяток окупантів в руках снайпера – ви легко можете передати його на фронт,

– написав Геращенко.

Всього за одну годину можна перереєструвати мисливську зброю від власника на представника ЗСУ, відповідно до доручення Міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

"Для цього власнику нарізної зброї достатньо прийти до поліцейського зі своїм стволом та документами на право власності. Вказати, на кого він хоче переоформити свою зброю. Для реєстрації цього буде достатньо електронної копії паспорта та коду нового власника. Після чого зброя буде негайно перереєстрована на нашого Героя. Залишилося тільки передати його на фронт", – розповів Антон Геращенко.

За попередніми даними, в Україні зареєстровано 180 тисяч одиниць стрілецької зброї. З яких кілька десятків тисяч – це суперсучасні Blaser, Sauer, Steyr, Merkel у калібрах 300, 308, 30-06.

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