МВС дозволило міліції застосовувати російські гранати проти майданівців: розслідування завершили

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо 3 ексспівробітників департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України. Їх підозрюють у сприянні в озброєнні правоохоронців російськими гранатами, які вони застосовували проти майданівців.

ДБР завершило розслідування щодо 2 чинних посадовців керівного складу центрального органу управління Нацполіції та 1 колишнього правоохоронця.

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Посадовці дозволи використовувати російські гранати

За даними слідства, підозрювані, з метою перешкоджання масовим протестам, які проходили у січні – лютому 2014 року в Києві, незаконно розробили проєкти змін до нормативних актів Кабінету Міністрів. Це дало можливість правоохоронцям застосовувати світлошумові, газові та димові гранати російського виробництва.

Незаконну поставку в Україну понад 13 тисяч таких спецзасобів забезпечило екскерівництво МВС України.

Співробітники департаменту громадської безпеки МВС склали низку службових документів, на підставі яких гранати російського виробництва видали особовому складу працівників органів внутрішніх справ. Правоохоронці застосували їх під час 18 і 19 лютого 2014 року щодо мітингувальників. Тоді постраждали 86 людей: тяжкі тілесні ушкодження отримали 17 осіб, середньої тяжкості – 23, легкі – 45 осіб, одна людина загинула.

Також підозрювані розробили проєкти змін, які дозволяли використовувати водомети за температури повітря нижче нуля та тимчасово обмежувати рух транспорту і доступ громадян до окремих місцевостей і об'єктів за рішенням керівника органу внутрішніх справ.

22 січня 2014 року ці зміни, порушуючи законодавство, схвалив уряд. Через кілька місяців суд визнав їх незаконними та скасував.

Один з підозрюваних надавав премії "Беркуту"

Окрім цього, одного з правоохоронців підозрюють у пособництві в наданні 45 мільйонів гривень у вигляді заохочень та премій від керівництва МВС працівникам спецпідрозділу "Беркут" за їхню активну участь у перешкоджанні акціям протесту.

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У чому підозрюють посадовців

у вчиненні у складі організованої групи пособництва незаконному перешкоджанню проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою із застосуванням фізичного насильства;

пособництві перевищенню працівниками правоохоронних органів влади, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів;

пособництві спричиненню умисного тяжкого тілесного ушкодження з метою залякування потерпілого та інших осіб.

Наразі слідство завершили, стороні захисту та потерпілим відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.