У МВС розповіли деталі про знищений російський ешелон з пальним на Чернігівщині

Українські військові на Чернігівщині підірвали ешелон із 56 цистерн із паливом російських окупантів. Ешелон із соляркою прибув для російських військових, що наступають із напрямку Чернігів – Суми.

Як розповів радник голови МВС Антон Геращенко, ешелон прибув вранці 26 лютого на станцію Низківка на Чернігівщині.

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Ешелон із соляркою прибув для російських військових, що наступають із напрямку Чернігів – Суми. Місцеві мешканці передали цю інформацію Збройним силам України.

По станції відпрацювали наші артилеристи та підірвали ешелон із більш ніж 3000 палива для армії окупантів! Очевидці повідомляють, що на місці станції море вогню!,

– написав Геращенко.

Зауважимо, що сьогодні в "Укрзалізниці" повідомили, що знищили залізничні переходи з Росією, оскільки ними продовжували підвозити танки та іншу бойову техніку в Україну.

Яка ситуація станом на вечір 26 лютого

Раніше радник голови Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що російські окупаційні війська взяли оперативну паузу через серйозні втрати, у бік Києва зараз не рухаються. Крім цього, він повідомив, що Україна повністю контролює Суми. Чернігів, Харків, Херсон також продовжують оборонятися.