Збирають кістки кисті руки, – у МВС розповіли про пораненого після перестрілки поліцейського

Антон Геращенко розповів, що поліцейському, якого поранив так званий "Голосіївський стрілок", довелося фактично збирати кістки кисті руки. Героя звуть Сергій, у поліції він працює вже 2 роки.

Заступник міністра внутрішніх справ Геращенко поділився у фейсбуці світлиною пораненого поліцейського. Політик заявив, що Сергій "виконував свої службові обов’язки і отримав вогнепальне поранення від так званого "Голосіївського стрілка".

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За словами Геращенка, "це був вистріл картеччю з мисливської рушниці через двері".

Зараз лікарі лікарні імені Шалімова з їх золотими руками збирають кістки кисті Сергія до купи. Вони кажуть що якщо не буде ускладнень та нагноєнь, то є шанс, що через пів року пальці знову будуть працювати,

– поділився політик.

Геращенко висловив сподівання, "що все буде добре, хоча звісно рука Сергія вже ніколи не буде такою як раніше".

Політик розповів: за роботу у поліції герой "отримує зарплатню близько 14 тисяч гривень, це менше ніж отримують в Києві водії таксі та маршруток, які як правило не ризикують життям та здоров'ям заради інших".

"Сергію сьогодні було дуже боляче. Але він знав на що іде коли пішов працювати у поліцію. На його прикладі прошу всіх громадян поважати та шанувати роботу простих поліцейських", – закликав Геращенко.

За словами заступника глави МВС, "незалежно від того, чим закінчиться лікування руки Сергія, він залишиться працювати в лавах Національної поліції, навіть якщо не зможе за станом здоров'я бути патрульним".

"Один за всіх і всі за одного", – підсумував Геращенко.

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