МВС знову вимагатиме підвищення зарплат
Джерело:МВС України
Міністерство внутрішніх справ вкотре хоче підвищити заробітну плату для поліцейських. Вимагатиме гроші з держбюджету міністр Денис Монастирський.
Деталі від Монастирського
Питання заробітної плати працівників поліції є гострим. Про це міністр внутрішніх справ заявив під час вручення поліцейським офіцерам громад 86 нових службових автомобілів.
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Низька заробітна плата – один із факторів, який змушує офіцерів змінювати роботу. Її необхідно переглядати в контексті бюджетного процесу, який наразі триває. Це важливе питання безпеки та довіри громадян,
– наголосив чиновник.
Виплати поліцейським з коронавірусного фонду
Нагадаємо, що під час карантину у 2020 році тодішній очільник МВС Арсен Аваков кілька разів звертався до Кабінету Міністрів з вимогою скерувати додаткові виплати поліцейським. Гроші виплачували з фонду для боротьби з COVID-19.
- У травні 2020 року Аваков надсилав лист прем'єр-міністру Денису Шмигалю. У ньому чиновник просив виділити близько 2,6 мільярда на доплати поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам на час карантину. Гроші міністерство отримало.
- На початку вересня Аваков відправив ще один лист. У ньому він просив 1,9 мільярда.
- У грудні міністр знову звернувся до уряду. Цього разу він попросив 123,6 мільйона гривень.
- 9 червня 2021 року Кабмін погодив виділення для МВС 700 мільйонів гривень з коронавірусного фонду.