Головному "адвокату" путіна слід насторожитися після божевільних заяв мєдвєдєва

Що у дмитра мєдвєдєва на язиці та в його постах, те у путіна в голові. Тому не тільки Грузії та Казахстану треба бути насторожі.

Стамбул не "наш"

А то не дай Боже експрезиденту росії розкажуть, наприклад, що всі останні російські царі мріяли поставити російський прапор над Константинополем (нині Стамбул).

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До речі, слабо дімону написати про територіальні претензії до Туреччини, з якою російська імперія воювала кілька століть поспіль? Чи Ердогана боїться?

Також цікаво, а як Ердоган відреагував би на такі письмена? Чи, як і раніше, продовжував би переконувати, що до путіна ставляться несправедливо і з росією треба вести діалог?

Середньовіччя поставили на паузу

Нещодавно з'явилося повідомлення, що 35% росіян переконані, що Сонце обертається навколо Землі (за даними російської соціологічної служби Всеросійського центру вивчення громадської думки).

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Тепер чекаю гнівного спростування з боку мєдвєдєва. Судячи з його постів, Сонце має обертатися лише навколо росії. Не здивуюсь, якщо так думає і більшість росіян (принаймні тих, хто підтримує путіна).

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