Зеленський поїде на Мюнхенську конференцію з безпеки та прийме премію українському народу

Президент Володимир Зеленський очолить українську делегацію на 62-й Мюнхенській конференції з безпеки. Вона триватиме з 13 по 15 лютого.

Про це Мюнхенська конференція з безпеки повідомила на платформі X.

Що відомо про участь Зеленського у Мюнхенській конференції?

Під час заходу глава держави також отримає премію Евальда фон Кляйста – цього року її присудили українському народу.

Також анонсували, що в межах конференції Зеленський проведе зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Організатори заявили про участь найчисельнішої за всю історію американської делегації. Її очолить державний секретар США Марко Рубіо.

Серед учасників цьогорічної конференції – президенти Франції, Чехії, Молдови, Литви, Латвії та Колумбії, а також прем’єр-міністри Канади, Польщі, Данії, Швеції, Норвегії та Естонії. Загалом очікується понад 115 країн-учасниць, включно з близько 60 главами держав і урядів.

